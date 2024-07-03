в Одессе мужчина обругал ветерана ВСУ, который потерял ноги: подробности скандала в ветеринарной клинике (видео)

Во время боевых действий на Лиманском направлении в сентябре 2022 года воин получил тяжелое ранение

В среду, 3 июля, в Одессе произошел очередной скандал. В ветеринарной клинике посетитель с пуделем обругал врача-ветерана ВСУ, потерявшего на войне обе ноги.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения в кабинете врача-ветерана Алексея Притулы. Кадрамы он поделился в своем Instagram-аккаунте.

Во время визита в ветклинику один из посетителей возмутился, что врач не встал для осмотра его собаки. Впрочем, Алексей прокрутился на стуле, чтобы продемонстрировать, почему ему тяжело это сделать.

Впрочем, реакция посетителя на протезы была резкой и "красноречивой". Он обругал врача-ветерана и ушел.

Сам Алексей призвал активно распространять это видео, ведь "им можно будет иллюстрировать посты о подводных камнях на пути к возвращению ветеранов с инвалидностью к работе и обычной жизни".

"Со мной это, ну прям, одиночный случай. Пока. Но я прекрасно понимаю, что подобной наволочи вокруг тьма. Я понимаю, что юридически привлечь к ответственности этого "человека" крайне маловероятно. Потому что, напоминаю, быть уе***ом в нашей стране не противозаконно. Но пусть станет известным.

В сети узнали имя возможного обидчика. Им якобы оказался глава одной из одесских компаний.

Что известно об Алексее Притуле

Алексей Притула – ветеран войны. Во время боевых действий в Лиманском направлении в сентябре 2022 года воин получил тяжелое ранение. К сожалению, Алексей потерял обе ноги.

После продолжительного лечения и реабилитации ветеран встал на протезы и вернулся к ветеринарной практике в Одессе.

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