Скандал с оскорблением ветерана в ветклинике Одессы: виновник извинился, но есть нюанс (видео)

Виновник скандала удивил неожиданным решением

После скандала в Одессе, в ходе которого мужчина оскорбил ветерана ВСУ и ветврача Алексея Притулу, появилось видео с извинениями. Зачинщик заявил, что не знал о наличии протезов у врача ветклиники.

Видео опубликовал в своем Telegram-канале депутат Одесского горсовета Андрей Бабенко. Врач извинения не принял.

Мужчина попытался объяснить, что когда ветеринар сидел за столом, то не было видно его протезов на обеих ногах, к тому же он сильно нервничал. При этом сам врач утверждал, что их было видно. Но поинтересовался у обидчика тем, а было бы нормально грубо послать врача, если бы у него были обе ноги.

"Я зашел к вам в кабинет и мне показалось, что вы как-то не так со мной разговаривали. Мне очень обидно, что так произошло. Я вам откровенно, не на камеру говорю, Алексей, извините меня", — сказал мужчина.

Врач не принял его извинений, а сам виновник скандала заявил, что станет волонтером и будет помогать ВСУ, чтобы искупить свою вину. Военный написал заявление в полицию, чтобы одессит понес наказание в соответствии с законодательством Украины.

"Уважаем и помним отважные поступки наших героев! Наши жизни в руках воинов ВСУ! Слава Украине", — написал депутат Андрей Бабенко.

Напомним, что во время визита в ветклинику один из посетителей возмутился, что врач не встал для осмотра его собаки. Алексей прокрутился на стуле, чтобы продемонстрировать, почему ему тяжело это сделать. Но реакция посетителя на протезы была резкой и "красноречивой" — он обругал врача-ветерана и ушел.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что что известная стендап-комикесса попала в скандал. В сети ее захейтили за неудачную шутку о детях.