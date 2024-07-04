Извинения не помогли: скандал с оскорблением ветерана ВСУ в Одессе набирает новые обороты

Врач обратился к правоохранителям с заявлением о привлечении к ответственности посетителя клиники

История со скандалом в Одессе, где мужчина в ветеринарной клинике обматерил ветерана ВСУ набрала новые обороты. На Вадима Шевеленко, оскорбившего Алексея Притулу, составили административный протокол.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Клиента ветеринарной клиники в Одессе возмутило, что врач, осматривая его собаку, не мог встать со стула и подойти к животному поближе. Мужчина нецензурно высказался в сторону ветеринара и покинул его кабинет. Полиция узнала об этом случае из соцсетей.

В полиции отметили, что врач обратился к правоохранителям с заявлением о привлечении к ответственности посетителя клиники.

"Принятыми мерами правоохранители установили правонарушителя и место его жительства. Им оказался 38-летний горожанин. Полицейские составили в отношении него административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Свою вину он признал и сейчас уже извинился перед потерпевшим ", — рассказали в поле.

И хоть Шевеленко извинился перед военным, но Олег Симороз обратил внимание на один момент. По его словам, к Вадиму Шевеленко должны были прийти другие ветераны после того, как его личность была идентифицирована. В результате ранее пришли люди, которых ветеран Алексей лично не знает и даже не знаком.

"Они почему-то рассказывали на камеры, что они "вместе воевали и это их собрат". Далее они первыми выставили обрезанное видео, которое вы все видели, что как "все классно", ничего не уточняли", — говорится в сообщении.

По информации Симороза, эти люди якобы работают в сфере частной охраны и могут быть связаны с одесским криминалитетом.

"Именно Шевеленко нанял их для охраны, они приехали организованно и так же увезли его к ветерану, эта группа кривого слова не сказала ему. Просто тупой заработок и дешевый пиар в таком деле, ну максимально ужасно", — добавляет Симороз.

Что предшествовало

В ветеринарной клинике посетитель с пуделем обругал врача-ветерана ВСУ, потерявшего на войне обе ноги. Посетитель возмутился, что врач не поднялся для осмотра его собаки. Ветеран ВСУ прокрутился на стуле, чтобы продемонстрировать, почему ему трудно это сделать. Реакция посетителя на протезы была резкой и "красноречивой". Он обругал врача-ветерана и ушел.

"Телеграф" уже писал, что в сети обнародовали вероятные имя и данные мужчины, который обругал ветерана ВСУ в ветеринарной клинике. Речь идет якобы о главе одесской компании.