Больше не советник вице-премьера: посетитель ветклиники, обматеривший ветерана ВСУ, уволен с должности

Такое поведение неприемлемо

Скандальный посетитель ветеринарной клиники Вадим Шевеленко, который обматерил ветерана ВСУ Алексея Притулу, был внештатным советником вице-премьера Ольги Стефанишиной. Офис которой уже прокомментировал этот инцидент и принял соответствующие меры.

Об этом пишет hromadske, ссылаясь на ответ Офиса вице-премьера.

"Офис вице-премьера понимает общественное возмущение, считает такое поведение неприемлемым, не отвечающим нашим ценностям. Ситуация должна быть решена правовым способом", — сказали там.

В ведомстве подчеркнули, что Вадим Шевеленко, ранее бывший внештатный советник вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины снят с должности и не работает там.

Напомним, в Одессе в ветеринарной клинике клиент обругал врача-ветерана ВСУ, потерявшего на войне обе ноги. Посетитель возмутился, что врач не поднялся для осмотра его собаки. Ветеран Алексей Притула прокрутился на стуле, чтобы продемонстрировать, почему ему трудно это сделать. Реакция посетителя на протезы была резкой и "красноречивой". Он обругал врача и ушел.

Полиция узнала об этом случае из соцсетей. Правоохранители составили административный протокол на Вадима Шевеленко, оскорбившего ветерана ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что появилось видео с извинениями Шеваленко. Виновник заявил, что не знал о наличии протезов у врача ветклиники.