"Дети, как мишень": Осадчая, Клопотенко, Каменских и другие звезды отреагировали на атаку по "Охматдету"

Звезды поделились эмоциями и соболезнованиями

В понедельник, 8 июля, российская армия атаковала Киев. В результате ракетных ударов РФ были повреждены корпусы самой большой детской больницы в Украине "Охматдет". Уже известно, что есть много пострадавших и погибших.

Украинские знаменитости не остались в стороне, многие написали эмоциональные послания в соцсетях, обращаясь к миру и показывая, на какие преступления против человечества способна РФ. "Телеграф" рассказывает, кто из украинских знаменитостей высказался о ракетном ударе по детской больнице "Охматдет".

Так, телеведущая Катя Осадчая опубликовала кадры из детской больницы и написала: "Дети, как мишень…. Геноцид под внимательные и взволнованные взгляды мира. Детская больница — Охматдет, большие разрушения, завалы… Сотни детей, самое большое онкоотделение. Утро понедельника, когда оперируют. И одновременно атаки на Днепр и Кривой Рог. Сколько еще миру нужно украинской крови?".

Интервьюерка Рамина Эсхакзай также показала кадры разрушений и написала: "Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения".

Певица Настя Каменских показала в соцсети фото и видео из Охматдета и написала послание на трех языках — украинском, английском и испанском, обращаясь к мировой аудитории: "Сегодня Россия цинично попала по детской больнице Охматдет, где больные дети со всей Украины ежедневно борются за свою жизнь. Неделю назад я была там с визитом, а сегодня в здании нет ни одного уцелевшего окна. До сих пор под завалами находятся детки. Количество пострадавших в настоящее время уточняется. Мое сердце разбито. Я обращаюсь к своей международной аудитории не молчать о преступлениях России, мы должны вместе противостоять этим террористам".

Ведущая Иванна Онуфрийчук, которая недавно родила первенца и сейчас живет в Швейцарии также написала сообщение на английском языке: "Крупнейшая детская больница Украины "Охматдет" в центре столицы сегодня стала мишенью для ru.sia. Пострадали дети, сейчас на месте разбирают завалы. Киев, Кривой Рог, Днепр утром подверглись массированному обстрелу. Они разрушают жизни украинцев, не щадя ни детей, ни кого-либо еще. Такая страна не имеет права на существование в цивилизованном мире".

Свою ненависть выразил также известный кулинар Евгений Клопотенко. "Я думал, что моя ненависть не может быть сильнее. Может", — написал он и призвал украинцев к единению и донатам.

Эмоциональный пост с фотографиями из "Охматдета" и английским дубляжом текста написала также телеведущая Маша Ефросинина. В нем она выразила всю свою боль от произошедшего: "Больница, которая называется "Охрана материнства и детства" — сегодня стала мишенью российской мразоты. Потому что материнство и детство для них не святые вещи, а точка, куда они ударяют, чтобы в очередной раз поднять планку боли, которую они причиняют Украине. Сегодня у каждого из нас разбился очередной кусок сердца. Бог, если ты существуешь, дай нам силы справиться с этим злом".

Продюсер Ирина Горовая также отреагировала на атаку по детской больнице и призвала украинцев донатить: "На некоторых видео слышны плач детей и крики пострадавших. Это невозможно выдержать".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские оккупанты разрушили детскую больницу "Охматдет". Фото и видео последствий удара по медучреждению.