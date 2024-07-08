"Діти, як мішень": Єфросиніна, Клопотенко, Каменських та інші зірки відреагували на атаку по "Охматдиту"

Зірки поділилися емоціями та співчуттями

У понеділок, 8 липня, російська армія атакувала Київ. Внаслідок ракетних ударів РФ було пошкоджено корпуси найбільшої дитячої лікарні в Україні "Охматдит". Вже відомо, що є багато постраждалих та загиблих.

Українські знаменитості не залишилися осторонь, багато хто написав емоційні послання в соцмережах, звертаючись до світу і показуючи, на які злочини проти людства здатна РФ. "Телеграф" розповідає, хто з українських знаменитостей висловився про ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит".

Так, телеведуча Катя Осадча опублікувала кадри з дитячої лікарні і написала: "Діти, як мішень …. Геноцид під уважні і схвильовані погляди світу. Дитяча лікарні — Охматдит, великі руйнування, завали… Сотні дітей, найбільше онковідділення. Ранок понеділка, коли оперують. І одночасно атаки на Дніпро і Кривий Ріг. Скільки ще світу потрібно української крові?".

Інтерв’юерка Раміна Есхакзай також показала кадри руйнувань лікарні та написала: "Країна-терорист продовжує воювати проти мирного населення".

Співачка Настя Каменських показала у соцмережі фото та відео з Охматдиту та написала послання трьома мовами — українською, англійською та іспанською, звертаючись до світової аудиторії: "Сьогодні РФ цинічно поцілила по дитячій лікарні Охматдит, де хворі дітки з усієї України щодня борються за своє життя. Тиждень тому я була там з візитом, а сьогодні в будівлі немає жодного вцілілого вікна. Досі під завалами перебувають дітки. Кількість постраждалих наразі уточняється. Моє серце розбите. Я звертаюсь до своєї міжнародної аудиторії не мовчати про злочини Росії, ми повинні разом протистояти цим терористам".

Ведуча Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно народила первістка і зараз живе у Швейцарії, також написала повідомлення англійською мовою: "Найбільша дитяча лікарня України "Охматдит" у центрі столиці сьогодні стала мішенню для ru.sia. Постраждали діти, зараз на місці розбирають завали. Київ, Кривий Ріг, Дніпро вранці зазнали масованого обстрілу. Вони руйнують життя українців, не шкодуючи ні дітей, нікого взагалі".

Свою ненависть також висловив відомий кулінар Євген Клопотенко. "Я думав, що моя ненависть не може бути сильнішою. Може", — написав він і закликав українців до єднання і донатів.

Емоційний пост із фотографіями з "Охматдиту" та англійським дубляжем тексту написала також телеведуча Маша Єфросиніна. У ньому вона висловила весь свій біль від того, що сталося: "Лікарня, яка називається "Охорона материнства та дитинства" — сьогодні стала мішенню російської мразоти. Тому що материнство та дитинство для них не святі речі, а точка, куди вони вдаряють, щоб у черговий раз підняти планку болю, який вони завдають Україні. Сьогодні у кожного з нас розбився черговий шматок серця. Бог, якщо ти існуєш, дай нам сил впоратися з цим злом".

Продюсер Ірина Горова також відреагувала на атаку по дитячій лікарні та закликала українців донатити: "На деяких відео чути плач дітей та крики постраждалих. Це неможливо витримати".

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські окупанти зруйнували дитячу лікарню "Охматдит". Фото та відео наслідків удару по медустанові.