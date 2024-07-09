Григорий Козловский и Emily Resort направили 2 миллиона гривен на помощь "Охматдету"

Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский и комплекс Emily Resort перечислили 2 миллиона гривен на помощь детской больнице "Охматдет" в Киеве, которая пострадала от российского ракетного обстрела 8 июля.

"Когда ненависть не имеет границ, единственный способ, которым украинский бизнес может реагировать на бесчеловечную агрессию со стороны нашего неадекватного соседа — это помогать пострадавшим и поддерживать украинскую армию", — отметил Григорий Козловский .

Это трагедия, что циничные преступники целенаправленно бьют по мирным жителям и медицинским учреждениям, добавил меценат.

Григорий Петрович Козловский отметил, что ФК "Рух" Григорий Козловский и Emily Resort не может оставаться в стороне, когда разрушают будущее наших детей. Поэтому делает все возможное, чтобы помочь "Охматдету" как можно быстрее восстановиться.

Денежные средства будут использованы на ремонт поврежденных помещений, закупку необходимого оборудования и медикаментов.

Григорий Козловский , "руховцы" и Emily Resort никогда не стоят в стороне от проблем украинцев и ВСУ. Меценат и его команда активно помогают военным и гражданским как в предоставлении необходимой помощи на фронте, так и в восстановлении здоровья.