Укр

Григорий Козловский и Emily Resort направили 2 миллиона гривен на помощь "Охматдету"

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Григорий Козловский – почетный президент ФК "Рух" (Львов), бизнесмен и меценат Новость обновлена 09 июля 2024, 14:42
Григорий Козловский – почетный президент ФК "Рух" (Львов), бизнесмен и меценат

Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский и комплекс Emily Resort перечислили 2 миллиона гривен на помощь детской больнице "Охматдет" в Киеве, которая пострадала от российского ракетного обстрела 8 июля.

"Когда ненависть не имеет границ, единственный способ, которым украинский бизнес может реагировать на бесчеловечную агрессию со стороны нашего неадекватного соседа — это помогать пострадавшим и поддерживать украинскую армию", — отметил Григорий Козловский.

Это трагедия, что циничные преступники целенаправленно бьют по мирным жителям и медицинским учреждениям, добавил меценат.

2 миллиона гривен передано на помощь детской больнице Охматдет

Григорий Петрович Козловский отметил, что ФК "Рух" Григорий Козловский и Emily Resort не может оставаться в стороне, когда разрушают будущее наших детей. Поэтому делает все возможное, чтобы помочь "Охматдету" как можно быстрее восстановиться.

Денежные средства будут использованы на ремонт поврежденных помещений, закупку необходимого оборудования и медикаментов.

квитанция на 2 млн грн для Охматдет

Григорий Козловский, "руховцы" и Emily Resort никогда не стоят в стороне от проблем украинцев и ВСУ. Меценат и его команда активно помогают военным и гражданским как в предоставлении необходимой помощи на фронте, так и в восстановлении здоровья.

Ранее основатель ФК "Рух" Григорий Козловский и Emily Resort передали 2 млн грн благотворительному фонду Unbroken на изготовление качественных протезов для украинских военных. Бизнесмен и меценат с первых дней войны помогает ВСУ и занимается детьми и семьями погибших воинов.

Теги:
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