Григорий Козловский и Emily Resort направили 2 миллиона гривен на помощь "Охматдету"
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Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский и комплекс Emily Resort перечислили 2 миллиона гривен на помощь детской больнице "Охматдет" в Киеве, которая пострадала от российского ракетного обстрела 8 июля.
"Когда ненависть не имеет границ, единственный способ, которым украинский бизнес может реагировать на бесчеловечную агрессию со стороны нашего неадекватного соседа — это помогать пострадавшим и поддерживать украинскую армию", — отметил Григорий Козловский.
Это трагедия, что циничные преступники целенаправленно бьют по мирным жителям и медицинским учреждениям, добавил меценат.
Григорий Петрович Козловский отметил, что ФК "Рух" Григорий Козловский и Emily Resort не может оставаться в стороне, когда разрушают будущее наших детей. Поэтому делает все возможное, чтобы помочь "Охматдету" как можно быстрее восстановиться.
Денежные средства будут использованы на ремонт поврежденных помещений, закупку необходимого оборудования и медикаментов.
Григорий Козловский, "руховцы" и Emily Resort никогда не стоят в стороне от проблем украинцев и ВСУ. Меценат и его команда активно помогают военным и гражданским как в предоставлении необходимой помощи на фронте, так и в восстановлении здоровья.
Ранее основатель ФК "Рух" Григорий Козловский и Emily Resort передали 2 млн грн благотворительному фонду Unbroken на изготовление качественных протезов для украинских военных. Бизнесмен и меценат с первых дней войны помогает ВСУ и занимается детьми и семьями погибших воинов.