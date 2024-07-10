Кирпич в унитазе и лук в колготках: хитрости советских хозяек, которые помогали им экономить

Возможно, вы пользуетесь ими до сих пор

В СССР не было привычного нам разнообразия продуктов и средств бытовой химии. Часто хозяйки сталкивались с дефицитом вещей и пользовались необычными трюками, чтобы убрать дом или привести себя в порядок.

Некоторые советские лайфхаки используются даже до сих пор. "Телеграф" рассказывает о популярных в СССР хитростях, которыми пользовались практически все.

Необычные бытовые хитрости времен СССР

Некоторые отправляли в сливной бачок унитаза кирпич. Этот необычный на первый взгляд трюк помогал сэкономить на расходе воды. Если кирпич положить в бачок унитаза, то воды в него будет поступать меньше и при смыве расход жидкости сократится.

В советское время никогда не выбрасывались коробки, лотки для яиц, различные банки и бутылки. Им старались дать "вторую жизнь", используя, например, для рассады и других дачных дел.

Также не отправляли в мусорное ведро и рваные колготы. В них можно было хранить лук, красить яйца и даже подвязывать комнатные и дачные растения.

А в быту самым популярным "помощником" была сода. Ее использовали для выпечки, для мытья посуды, чистки плиты и мытья канализации.

Также экономные хозяйки старались не выбрасывать продукты, перерабатывая их. Например, из хлеба делали сухари, из фруктов варили варенье, а варенье же превращали в самогон.

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