Карьерный рост и бронь от мобилизации: в Киеве ищут водителей эвакуатора, украинцы уже отреагировали

Украинцы не понимают, по каким критериям водителей эвакуаторов отнесли к критическим профессиям

Украинцы все чаще интересуются вакансиями с бронированием от мобилизации. К примеру, в Киеве ищут водителей эвакуаторов. Помимо высокой оплаты труда обещают и бронь.

Одну из таких вакансий на сайте поиска работы разместила компания "Експрес-Т". В объявлении сказано, что на работу требуется человек с категорией прав С или С1, и желательно с опытом работы на эвакуаторе не меньше года.

Потенциальный сотрудник должен будет выполнять перевозки грузов на эвакуаторе, выполнять задания согласно графику, соблюдать ПДД и вести отчеты о перевозках. Также от него требуют ответственности и внимательности к деталям, умение работать в команде и готовность работать посменно.

Взамен водителю предлагают зарплату от 60 до 85 тысяч гривен, официальное трудоустройство, карьерный рост и бронь от мобилизации.

Последний пункт, к слову, вызвал в сети бурную реакцию. Украинцы не считают, что водители эвакуаторов относятся к критическим профессиям и шутят, что они прям из Киева повезут эвакуированный Ролс Ройс на передовую. Также делятся информацией о том, что в других городах сотрудников коммунальных предприятий тоже бронируют от мобилизации.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как устроиться на работу в ТЦК. Стало известно, какие условия работы предлагают сотрудникам и на какую зарплату можно рассчитывать.