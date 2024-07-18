Мечта каждого: в Киеве предлагают вакансию с бронью от мобилизации и зарплатой в 200 тысяч гривен

Обязательное условие — официальное трудоустройство

В Киеве стремительно растет количество предложений работы с бронированием от мобилизации. Работодатели адаптируются к новым реалиям и предлагают будущим сотрудникам все больше подобных вакансий.

К примеру, в столице готовы предложить работу руководителя службы безопасности в крупную компанию, которая создает инновационные системы для укрепления обороноспособности и защиты национальных интересов государства. Зарплату кандидату предлагают внушительную — от 150 тысяч гривен в месяц.

Об этом свидетельствует информация на одном из популярных сайтов по поиску работы.

Так, в столичную компанию, которая уже довольно длительный срок работает в Украине требуется руководитель службы безопасности. Соискателю предлагают много интересных бонусов: начия от бронирования/юридического сопровождение по вопросам воинского учета и заканчивая бесплатными комплексными обедами.

Также сообщается, что руководителю службы безопасности будут платить зарплату в размере 150 — 200 тысяч гривен. График работы: с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье — выходные.

Кроме этого работодатель обещает:

работу в стабильной, крупной компании с возможностью профессионального развития;

бесплатный доступ в один из лучших спортивных клубов Киева, который специализируется на единоборствах;

гарантированную выплату заработной платы, без задержек, которая является полностью "белой";

официальное трудоустройство с 1 рабочего дня и все плюсы в соответствии с КЗоТ (оплачиваемые больничные и отпуска);

гарантированный обеденный перерыв (час времени) и бесплатные комплексные обеды за счет компании (так сотрудники экономят более 60 000 гривен в год);

Основные требования для кандидатов на должность руководителя службы безопасности звучат следующим образом:

опыт работы в сфере безопасности и охраны будет преимуществом;

способность эффективно управлять командой, принимать рациональные решения;

высокий уровень устной и письменной коммуникации, способность быстро и четко доносить информацию до подчиненных и руководства;

умение анализировать ситуации, оценивать риски и разрабатывать эффективные меры безопасности;

способность предлагать новые идеи и решения в охранной сфере;

понимание отраслей физической, информационной и экономической безопасности.

В обязанности кандидата будет входить:

создание и внедрение политик и процедур для обеспечения безопасности компании (информационная, экономическая, физическая и кадровая);

разработка и утверждение регламентирующих положений, инструкций для охраны;

проведение анализа деятельности персонала и при необходимости служебных расследований;

предоставление рекомендаций руководству компании по вопросам безопасности;

постоянный мониторинг систем безопасности, проведение регулярных аудитов для выявления слабых мест и обеспечения соответствия стандартам безопасности;

организация и руководство оперативными действиями в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или угроз.

Расположение объектов (офисные центры и объекты хозяйственной деятельности) — правый берег Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве можно найти интересные вакансии с бронью от мобилизации и без опыта работы. Кандидатам готовы предложить достойную заработную плату, бонусы и обучение.