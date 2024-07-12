Зарплата скромная, но с бронированием: известная сеть заправок выложила интересную вакансию

Предлагают официальное трудоустройство и удобный график

На украинском рынке труда постепенно растет количество вакансий, которые предлагают бронирование от мобилизации. Так, в Светловодске, Кировоградской области ищут автозаправщика на АЗС и предлагают, среди прочего, бронирование.

Вакансия размещена на сайте OLX. Речь об АЗС UPG.

"Национальная сеть АЗК UPG в поисках помощника оператора/заправщика. Территориально мы находимся по адресу: г. Светловодск, ул. Мира, 127", — говорится в сообщении.

Среди предложений: официальное трудоустройство, удобный график (сутки через трое) и, конечно, бронирование. Что касается зарплаты, то предложенная сумма 9500 — 10500 грн в месяц (включает ставку+бонусы).

Среди основных обязанностей: обслуживания клиентов в поле колонок, заправка автомобилей с соблюдением требований по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности, а также предупреждение конфликтных ситуаций.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине ищут водителей на солидную зарплату. Готовы взять пенсионеров и выдать бронь военнообязанным.