Кар’єрне зростання та бронь від мобілізації: у Києві шукають водіїв евакуатора, українці вже відреагували

Українці не розуміють, за якими критеріями водіїв евакуаторів віднесли до критичних професій

Українці дедалі частіше цікавляться вакансіями із бронюванням від мобілізації. Наприклад, у Києві шукають водіїв евакуаторів. Крім високої оплати праці, обіцяють і бронь.

Одну з таких вакансій на сайті пошуку роботи розмістила компанія "Експрес-Т". В оголошенні сказано, що на роботу потрібна людина з категорією прав С або С1 і бажано з досвідом роботи на евакуаторі не менше року.

Потенційний співробітник повинен буде виконувати перевезення вантажів на евакуаторі, виконувати завдання згідно з графіком, дотримуватися правил дорожнього руху та вести звіти про перевезення. Також від нього вимагають відповідальності та уважності до деталей, уміння працювати в команді та готовність працювати позмінно.

Натомість водієві пропонують зарплату від 60 до 85 тисяч гривень, офіційне працевлаштування, кар’єрне зростання та бронь від мобілізації.

Останній пункт, до речі, викликав у мережі бурхливу реакцію. Українці не вважають, що водії евакуаторів ставляться до критичних професій і жартують, що вони прямі з Києва повезуть евакуйований Ролс Ройс на передову. Також діляться інформацією про те, що в інших містах працівників комунальних підприємств також бронюють від мобілізації.

Також "Телеграф" розповідав про те, як влаштуватися на роботу до ТЦК. Стало відомо, які умови роботи пропонують співробітникам та на яку зарплату можна розраховувати.