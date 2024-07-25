Интерпайп Виктора Пинчука передал военным 2 бронированных Хаммера

Компания Интерпайп Виктора Пинчука передала военным два бронированных американских Хаммера (Хамви). Передача прошла в рамках системной поддержки боевых подразделений ВСУ. Военные, которые получили машины, в начале полномасштабного вторжения выполняли боевые задания в Киевской, Донецкой областях, позже принимали участие в контрнаступлении на Харьковщине, Бахмутской операции, в контрнаступлении в Запорожской области.

"Интерпайп системно поддерживаем 132 отдельный разведывательный батальон с начала большой войны, в том числе пикапами и грузовыми автомобилями. Передавали фуры, тягачи, трал. Недавно передали два багги, а теперь автопарк батальона усилен двумя американскими бронированными внедорожниками Хамви", — рассказывает военный.

По оценкам военных, переданные автомобили маневренные, мощные (имеют 6-литровый турбированный дизельный двигатель) и достаточно комфортные. Хамви лучше приспособлены для выполнения разного типа боевых задач в сложных обстоятельствах, чем большинство легкобронированных автомобилей других марок. На одном из авто установлен боевой модуль, позволяющий вести пулеметный огонь.

"Простыми словами, Хамви – это надежные и живучие рабочие машины, проверенные не одной войной. Они помогут нам эффективно выполнить задачу и вернуться на позиции живыми и невредимыми. Мы знаем случаи, когда Хамви успешно возвращались после десяти попаданий", – рассказывает военный.