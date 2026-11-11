Без погреба и специального хранилища: где держать капусту зимой, чтобы она не потеряла свежесть

Для длительного хранения кочанов рекомендуют влажность воздуха 90–95%, но без накопления конденсата

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Застекленный балкон подойдет для зимних запасов белокочанной капусты, если там стабильно прохладно и овощи не промерзают. Кочаны следует разместить в ящиках с вентиляцией, утеплить на время холодов и регулярно контролировать температуру.

Читайте также: "Как хранить очищенные грецкие орехи: холодильник или морозильная камера".

Как пишет БУГ, в домашних условиях капусту желательно хранить при температуре 0–4 °C. Для зимних запасов лучше всего подходят поздние сорта с плотными, тяжелыми кочанами без трещин, вмятин и признаков гниения.

Перед закладкой капусту не мойте: снимите только загрязненные и поврежденные внешние листья. Подготовьте деревянные или пластиковые ящики с вентиляционными отверстиями, разложите кочаны в один слой с небольшими промежутками для движения воздуха. От высыхания кочаны можно неплотно обернуть чистой бумагой.

В холодную погоду утеплите ящики картоном или бумагой, а в сильные морозы дополнительно накройте одеялом или пледом. Одного утепления может быть недостаточно, поэтому регулярно проверяйте температуру на балконе, особенно во время похолодания. При температуре ниже 0 °C кочаны рискуют подмерзнуть: после оттаивания они теряют плотность и хуже хранятся.

Не оборачивайте капусту плотно пленкой и не оставляйте там, где постоянно собирается конденсат: влага без проветривания способствует гниению. Периодически осматривайте запасы и убирайте испорченные кочаны. Яблоки и груши держите отдельно – они выделяют этилен, который ускоряет старение капусты.

Яблоки и груши стоит держать отдельно, чтобы этилен не ускорял старение капусты Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", как сохранить капусту хрустящей до весны.