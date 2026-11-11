Плесень в горшке с комнатным растением: какую специю советуют использовать против белого налета

Недостаток света и низкая температура способствуют развитию грибков, особенно осенью и зимой

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Для борьбы с плесенью на грунте комнатных растений советуют использовать корицу: ею посыпают пораженные участки. В то же время нужно устранить избыточную влажность, иначе белый налет будет появляться снова.

Читайте также: "Картофель не будет прорастать месяцами: лайфхак с копеечным средством, которое есть на каждой кухне".

Если плесени много, Deccoria.pl рекомендует сначала снять верхний слой земли, а уже потом рассыпать корицу. Издание называет эту специю домашним средством против грибков и повторного появления налета.

Главная причина проблемы – чрезмерный полив: постоянно мокрая почва создает благоприятные условия для плесени. Риск также повышают высокая влажность воздуха, слабое проветривание и тяжелая, плотная земля, в которой застаивается вода. Грибница, проникая в субстрат, ограничивает доступ корней к воде и минеральным солям, из-за чего растение слабеет.

Чтобы предотвратить возвращение плесени, осенью и зимой полив сокращают: большинству растений в этот период требуется меньше воды. Горшки выбирают с отверстиями для отвода ее излишка и ставят в светлом месте. С поверхности почвы убирают опавшие листья, а помещение регулярно проветривают.

Осенью и зимой большинству комнатных растений требуется меньше воды Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", охлажденную воду после варки яиц можно использовать для комнатных растений.