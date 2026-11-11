Спустить пар и снять стресс после покупок: в "Сільпо" появилась безумная функция

Мини-игра стала частью "Потойбіччя" – игрового мира с шестью командами по вкусовым предпочтениям

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В приложении "Сільпо" появилось развлечение "Крик-на-Чек", которое позволяет покупателям выплеснуть эмоции. Украинцы уже испытывают его вместе с детьми, шутят о вознаграждениях и делятся впечатлениями от необычного обновления.

В Threads Мая спросила, кто уже кричал на чек в "Сільпо" и что за это получил. Автор публикации шутливо предполагает, что вознаграждением могла бы стать бесплатная скумбрия.

Аккаунт @opapamayaup шутливо спрашивает о скумбрии в качестве вознаграждения за крик

Кричат вместе с детьми и хотят повторить

"В "Сільпо" появилась функция "покричать на чек". Хоть где-то нормальные обновления", – написал аккаунт @anilatera, добавив изображение кнопки с новой возможностью.

Аккаунт @anilatera назвал возможность кричать на чек удачным обновлением

В ответах под публикацией @opapamayaup пользователь @kotel_lisy рассказывает о семейном испытании игры. По словам автора комментария, больше всего разочаровала невозможность сразу вернуться к этому развлечению.

"Только пар выпустить, мы с ребенком просто покричали. Через день сын подошел и говорит: "Давай еще раз покричим на чек", и я такая: "Давай". И что? А ничего, только один раз дают возможность покричать. Мы с ребенком немного расстроились", – поделился аккаунт @kotel_lisy.

Пользователи рассказывают, как испытывают игру вместе с детьми

Аккаунт @kuranda_.al тоже привлекает к игре детей: зовет их кричать на чек. А @pani_ka.isteri_ka пересказывает реакцию мужа, который пошутил, что чуть не получил инфаркт, когда она решила поиграть.

Шутки о стоматологии и жалоба на приложение

Наряду с восторгом по поводу необычной функции есть и сообщения о технических трудностях. Аккаунт @brutalna_pryntsesa пишет, что приложение постоянно закрывается именно на этом этапе, и спрашивает, как работает новинка.

Пользователь @daughter_of_phoenixx, напротив, предлагает другое место для такого развлечения: называет его функцией, необходимой во всех стоматологиях.

Среди реакций на новинку есть шутки о стоматологии и жалоба на работу приложения

Как работает "Крик-на-Чек" и зачем его добавили

После покупки чек оживает в игре, и на него можно буквально покричать, чтобы снять напряжение. Для входа в "Потусторонний мир" нужны приложение "Сільпо" и регистрация в сервисе "Власний рахунок".

Сначала участник создает персонажа – Тарелку с лицом, внешность которой можно настроить, в частности добавить пирсинг или леопардовые брови. Затем выбирает один из культов: томатистов, багетонистов, пиццаносцев, карамелитов, лососянцев или бурбонистов. Активность команды увеличивает ее идола, а вместе с ним улучшаются предложения для участников.

Знакомство с игровым миром начинается с создания собственной Тарелки с лицом Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Нам интересно выстраивать отношения с гостем не только через продажу товаров, а более многогранно: через опыт и эмоции. Мы умеем дарить их офлайн и хотим перенести это в онлайн", – объяснила Ольга Румянцева, руководитель направления персонализации и CVM и лидер проекта "Потойбіччя".

В пространстве также есть ежедневные, персональные и командные квесты, мини-игры "Арбуз, ножницы, листок" и "В яблочко", а также короткие дуэли между участниками – бондуэли. Пока "Потойбіччя" работает в базовой версии MVP: команда планирует обновлять его каждые несколько месяцев, добавляя механики, персонажей и развлечения.

Как сообщал "Телеграф", в супермаркетах "Сільпо" появились бумажные салфетки с забавным дизайном. Они вошли в коллекцию "Потойбіччя".