Зарплаты в СССР: кому платили больше всех и что можно было купить

Меньше всех получали грузчики и уборщицы

Всем известно, что в Советском Союзе существовал дефицит необходимых товаров и продуктов питания, но и копеечных зарплат, которые получали люди, практически ни на что не хватало. О многих вещах некоторых приходилось только мечтать. При чем речь не идет о роскоши, а наоборот, о чем-то обычном.

Одна из самых популярных фраз в СССР — это колбаса по 2,20. Ее часто можно услышать от людей, которые жили в те времена. Однако следует учитывать и то, какой тогда была зарплата, чтобы понять, дешево ли это было на самом деле. Об этом пишет УНИАН.

Так, в 1970 году уровень средней зарплаты составлял 122 руб., а спустя пять лет — 145,8. Незадолго до распада СССР — в 1980 году люди получали 168,90 руб. При этом стоит отметить, что зарплата по союзным республикам не была на одном уровне. К примеру, самый высокой она была в Эстонии — 135 руб, а самой маленькой в Молдове — 102,8 руб. В Украине она составляла 115,2 руб., в Беларуси — 106,4 руб., а в РСФСР она была 126,1 руб.

Самые высокие зарплаты в то время были у политической верхушки. Максимальную зарплату получали члены Политбюро СССР. А средний доход других чиновников составлял от 200 до 1200 руб. Министр получал 800 руб. Поэтому самыми богатыми людьми в Советском Союзе были управленцы и политики.

Также хорошая зарплата была у шахтеров, так как их работа была связана с риском для жизни. Они могли приносить домой по тысяче рублей в месяц. А за переработку полагались доплаты. Хорошо получали и металлурги из-за вредности труда. Директор такого завода имел заработную плату в размере 800 руб, начальник цеха — 500 руб., а старший сталевар — до 600 руб.

Хорошо оплачивался и труд слесарей, электриков и токарей. Их зарплата составляла 250 рублей, а в случае перевыполнения плана в два раза или повышения квалификации их труд оценивали в 600 руб. в месяц.

У спортсменов зарплата была 250-300 руб., плюс доплаты по 100 руб. за всяческие достижения.

И отметим, что меньше всех в Союзе получали грузчики — 100 руб, уборщицы на заводе — около 80 руб., а, например, в школе — 60-70 руб.

На что хватало зарплаты в СССР

Заработная плата обычного рабочего в то время составляла 120-150 рублей. Цены на продукты тогда регулировало государство и повышало их раз в десятилетие. От этого страдал ассортимент продукции и в целом продукты были в дефиците.

Например, десяток яиц в СССР стоил 1,1 – 1,3 руб. — это 1% от зарплаты, литр молока — 22-24 коп. Это 0,2% зарплаты. За килограмм говядины нужно было отдать 1,80-2 рубля — это 1,7% зарплаты. То есть, на продукты человек тратил львиную долю своей зарплаты.

Другая история была с одеждой и мебелью. За это нужно было отдать большие деньги. Например, брюки стоили 30 руб., и еще 45 за ботинки, итого — это 65% от среднемесячной зарплаты. Мужской костюм обходился как зимнее пальто — 178-189 руб., а это полторы зарплаты. За сапоги нужно было отдать 70 руб. (60% от зарплаты).

Чтобы купить мебель в квартиру нужно было также заплатить баснословные деньги.

Диван-кровать или шкаф стоили почти две зарплаты. Отметим, что на сегодняшний день в Украине мебель также не стоит копейки, но по крайней мере, на нее не нужно собирать месяцами или даже годами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему дети в СССР боялись есть жвачки и перед употреблением разламывали их пополам. Все дело в популярном и нелепом мифе, который ходил среди молодежи в то время.