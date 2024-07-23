Мода или аналог защиты? Зачем в СССР обивали двери дерматином

В первую очередь граждане руководствовались практическими соображениями

Традиция обивать входную дверь дерматином зародилась в СССР в середине 50-х годов прошлого столетия, и продолжалась до начала 90-х. По сей день в подъездах можно встретить двери, покрытые дерматиновой обивкой, на которой красуются кнопочки, а между ними натянута металлическая проволока.

Однако, декорировать двери дерматином жители Советского Союза начали не от жажды прекрасного. "Телеграф" решил рассказать своим читателям, зачем это делали.

В первую очередь граждане руководствовались практическими соображениями.

Шумоизоляция. На поверхность двери сначала клеили толстый слой поролона или промышленной ваты. Таким образом входная дверь становилось звуконепроницаемой, и защищала от холода.

Сигаретный дым. Во времена СССР разрешалось курить абсолютно везде. Те, кто не хотели дымить в квартире оборудовали себе курилки на лестничной клетке. Дерматин защищал от табачного дыма.

Запах из мусоропровода. Сейчас в большинстве высоток запретили строить мусоропровод. Горожане выбрасывают отходы в общие контейнеры. Но в конце 60-х мусоропровод активно использовали в многоэтажках. Он был рассадником крыс, тараканов и вони. Обивка защищала жилье от этих факторов.

К тому же, дерматин не являлся дефицитным товаром. И цена была доступной. При этом цветовая гамма не отличалась разнообразием. В продаже в основном был красный, черный и синий цвета. Если для подкладки не удавалось достать кусок поролона, то вместо него могли использовать старые ватные одеяла. Особым шиком считалось, если на двери натянуты ремешки из того же материала или металлические струны.

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