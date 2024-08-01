Ветеранскую политику в Украине обеспечивают только 4 отдельных закона, устаревших и несовершенных – Виталий Герсак

Ветеранскую политику Украины регулируют 4 закона и 31 подзаконный акт, 50% из которых касается деятельности ведомственных комиссий. Ни одного принципиально нового закона в последние годы не принималось, 3/4 законов было принято до 2014 года, а важнейшие из них – от 1991 и 1993 гг. В то же время ветеранскую политику в США регулируют по меньшей мере 55 федеральных законов, половина из которых являются современными нормами – анализирует особенности ветеранской политики в США и Украине Виталий Герсак в статье на сайте "Корреспондент".

По подсчетам ОО "Вільні та Вірні", в центральном аппарате Министерства ветеранов США действует более двух десятков структурных подразделений. В головном офисе Минветеранов США работает более 5000 человек. Общее количество работающих в этой системе – 370 тыс. В США Минветеранов второе среди министерств федерального правительства по численности сотрудников. Ветеранская политика здесь реализуется по меньшей мере по 12 основным составляющим/направлениям и обеспечена по меньшей мере 50 крупными федеральными программами (некоторые из них работают десятилетиями и имеют значительное количество подпрограмм). Крупнейшие из них – лечение, реабилитация, обеспечение жильем, обучение, трудоустройство. Проектов ежегодно реализуются сотни.

В то же время в структуре Министерства по делам ветеранов Украины действует 7 департаментов, а в аппарате работает только 200 человек. По численности Минветеранов занимает 3-4 строчку снизу среди всех 17 украинских министерств, что красноречиво свидетельствует о его "второстепенности" среди органов исполнительной власти. Деятельность нашего Минветеранов имеет 14 направлений. В среднем, одно направление ветеранской политики у нас обеспечивает 14 министерских функционеров, в то время как в США – более 400. Как следствие, в Украине сегодня реализуется менее двух десятков национальных ветеранских программ вместе с проектами. Подавляющее большинство из которых носит информационно-консультационный характер, отмечается в статье.

По мнению В. Герсака, для того, чтобы оценить достаточность усилий, прилагаемых на ниве государственной ветеранской политики, следует учитывать количество ветеранов. Аудитория ветеранов и членов их семей в США составляет около 19 млн. В Украине сейчас насчитывается 950 тыс. участников боевых действий, а по окончании войны прогнозируется, что вместе с членами семей их будет около 4-5 млн человек. На первый взгляд, это лишь ¼ ветеранской аудитории США, однако это не значит, что для решения проблем нам достаточно будет четверти усилий американцев. Ветераны и члены их семей составляют в США около 4,2% населения, в то время как в Украине их будет не менее 14% (!). Мы имеем более масштабную проблему, заключает автор.