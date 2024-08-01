Ветеранську політику в Україні забезпечують лише 4 окремі закони, які є застарілими та недосконалими – Віталій Герсак

Ветеранську політику в України регулюють 4 закони і 31 підзаконний акт, 50% з яких стосується діяльності відомчих комісій. Жодного принципово нового закону останніми роками не приймалося, 3/4 законів було прийнято до 2014 року, а найважливіші з них – від 1991 та 1993 рр. Натомість ветеранську політику в США регулюють щонайменше 55 федеральних законів, половина з яких є сучасними нормами – аналізує особливості ветеранської політики в США та в Україні Віталій Герсак в статті на сайті "Кореспондент".

За підрахунками ГО "Вільні та Вірні", у центральному апараті Міністерства ветеранів США діє більше двох десятків структурних підрозділів. У головному офісі Мінветеранів США працює понад 5000 осіб. Загальна кількість працюючих в цій системі – 370 тис. В США Мінветеранів є другим серед міністерств федерального уряду за чисельністю співробітників. Ветеранська політика тут реалізується щонайменше за 12 основними складовими/напрямками та забезпечена щонайменше 50 великими федеральними програмами (деякі з них працюють десятиріччями і мають значну кількість підпрограм). Найбільші з них — лікування, реабілітація, забезпечення житлом, навчання, працевлаштування. Проєктів щорічно реалізуються сотні.

В цей же самий час в структурі Міністерства у справах ветеранів України діє 7 департаментів, а в апараті працює лише 200 осіб. За чисельністю Мінветеранів посідає 3-4 сходинку знизу серед всіх 17 українських міністерств, що красномовно свідчить про його "другорядність" серед органів виконавчої влади. Діяльність нашого Мінветеранів має 14 напрямків. В середньому, один напрям ветеранської політики в нас забезпечує 14 міністерських функціонерів, в той час як в США – понад 400. Як наслідок, в Україні на сьогодні реалізується менше двох десятків національних ветеранських програм разом із проєктами. Переважна більшість з яких має інформаційно-консультаційний характер, зазначається у статті.

На думку В. Герсака, для того, щоб оцінити достатність зусиль, які докладаються на ниві державної ветеранської політики, слід зважати на кількість ветеранів. Аудиторія ветеранів та членів їхніх сімей в США складає близько 19 млн. В Україні зараз налічується 950 тис. учасників бойових дій, а по закінченні війни прогнозується що разом із членами сімей їх буде близько 4-5 млн осіб. На перший погляд, це лише ¼ від ветеранської аудиторії США, проте це не означає, що для вирішення проблем нам достатньо буде чверті зусиль американців. Ветерани та члени їхніх сімей складають в США близько 4,2% населення, в той час як в Україні їх буде не менше 14% (!). Ми маємо значно масштабнішу проблему, підсумовує автор.