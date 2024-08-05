Почему подозреваемый в убийстве Фарион не отрицает свою вину: отец Зинченко объяснил

Мужчина не верит, что сын мог убить Фарион

Отец подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко заявил, что у стороны обвинения нет прямых доказательств причастности его сына к покушению. В то же время он ожидал, что суд отклонит апелляцию об изменении меры пресечения.

Как отметил Федор Зинченко Новинам.LIVE, он не верит в то, что сын мог совершить убийство. Мужчина подчеркнул, что они с женой воспитывали Вячеслава по-другому.

В то же время Федор добавил, что у прокурора и следствия нет прямых доказательств причастности сына к покушению и убийству. Большинство доказательств — свидетельства очевидцев, не совпадающие с фактами.

"Пока не доказали никаких фактов причастности моего сына к этому преступлению. Сторона обвинения должна показать, что это Зинченко и именно он стрелял на расстоянии 1,5 метра", — подчеркнул он.

Общаясь с корреспондентами, Зинченко старший добавил, что не знает почему сын на первом заседании суда не отрицал своей вины.

"Он выбрал такую линию поведения. Это его право", — объяснил отец.

Отметим, во время апелляционного заседания суда 5 августа адвокат обвиняемого подчеркнул, что "свидетели не рассмотрели лицо нападающего". Также данные очевидцев о росте и длительности пребывания убийцы и Зинченко не совпадают с фактами.

Напомним, подозреваемый в убийстве языковеда Фарион был задержан в Днепре. Им оказался 18-летний футболист. Его охарактеризовали как проукраинского и воспитанного парня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что полицейские обнаружили дом, в котором мог жить подозреваемый.