Неожиданная находка по делу об убийстве Фарион: полицейские обнаружили дом, в котором мог жить подозреваемый (карта)

Было найдено 14 различных предметов, указывающих на проживание человека

Полиция обнаружила в окрестностях Львова дачный домик, которым мог пользоваться злоумышленник во время подготовки покушения на языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Там были найдены вещи, которые могут принадлежать подозреваемому в убийстве.

Об этом стало постановление суда, пишет "Судебный репортер". В документе говорится, что дом обнаружили во время следственных действий 21 июля.

Он расположен на участках огородного общества "Малые Голоски" — в лесной местности в урочище Голоски в Шевченковском районе Львова.

"При отработке путей подхода и ухода от места происшествия лица, которое может быть причастно к совершению данного уголовного правонарушения, в лесной местности по GPS-координатам 49.8705586, 23.9897726, было обнаружено здание, в котором могли быть сохранены вещи и предметы, которые сохранили совершение уголовного правонарушения", — говорится в постановлении.

Правоохранители нашли там разные вещи, которыми мог пользоваться подозреваемый. Их изъяли и приобщили к делу. Среди найденного – пластиковая посуда, пачка из-под сигарет, пепельница с четырьмя окурками, матрас, подушки, покрывало, картонная коробка – в ней была свеча, фольга, два пластиковых стакана и фрагменты бумаги, серое покрывало, наволочка из под подушки и простыня золотой цвет.

Убийство Ирины Фарион — что известно

В пятницу, 19 июля, во Львове по улице Масарика подстрелили женщину. Позже оказалось, что это была известная языковед Ирина Фарион.

Около 19:30 неизвестный мужчина выстрелил Ирине Фарион в висок у ее дома, после чего ее немедленно госпитализировали. Сообщалось, что состояние Фарион крайне тяжелое, у нее случилась глубокая мозговая кома, а затем и остановка сердца. Сердце смогли запустить. Однако врачи пытались спасти ее жизнь несколько часов, однако состояние женщины было слишком тяжелым и уже в 23:20 наступила биологическая смерть.

Позже стало известно, что киллер, покушавшийся на Ирину Фарион, использовал пистолет Макаров. Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Национальной полиции.

Следствие рассматривает несколько версий причин убийства известной украинской филологии Ирины Фарион. Речь идет о личной неприязни, общественно-политической деятельности, а также заказном убийстве.

По словам очевидцев, перед покушением на Ирину Фарион за ее домом следил подозрительный парень. Он две-три недели сидел на скамейке во дворе, ни с кем не общался и наблюдал.

На события отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что для установления обстоятельств преступления привлечены Нацполиция и СБУ. Глава государства также заявил, что каждый виновный в этом нападении должен понести полную ответственность.

В воскресенье, 22 июля, во Львове проходило прощание с известной филологиней, языковедом и бывшей нардепкой Ириной Фарион. Корреспондент " Телеграфа" Ян Доброносов присутствовал на церемонии прощания. Сотни людей пришли в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла в центре Львова.

Подозреваемый в убийстве Фарион – что о нем известно

В четверг, 25 июля, предполагаемого подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион, задержали в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержания предполагаемого подозреваемого. По данным СМИ, задержание произошло в ЖМ "Парус".

Затем в одном из крупных украинских Telegram-каналов опубликовали его фото. Отмечается, что вероятный подозреваемый в 2006 году рождения и сейчас ему 18 лет.

Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и дружелюбного парня. По их словам, он не мог покушаться на филологиню. Отец, который служит на фронте, уверяет, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления он не имел. А мать говорит, что его используют.

Сам молодой человек был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности, он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как отмечено в описании, является блогер Марко Бондаренко, продвигающий конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.

Ему была избрана мера пресечения. 18-летний житель города Днепр отправлен под стражу на 60 суток без альтернативы внесению залога. Адвокат Игорь Сулима, ранее неоднократно защищавший подозреваемых в измене и коллаборантстве ответил, может ли его подзащитный при желании просить о своей мобилизации в ряды ВСУ. Ведь законом предусмотрена такая возможность для некоторых заключенных. А также оценил совокупность доказательств по делу против своего клиента и заявил о том, что они сомнительны. По его словам, в этом случае такого понятия как совокупность доказательств вообще нет. Кроме этого, Сулима сказал, что дочери убитой Ирины Фарион, которая в суде набросилась с угрозами и проклятиями на подозреваемого угрожает уголовное дело.