Задержание подозреваемого в убийстве Фарион: полиция поделилась видео

Рядом находилась его мать

Полиция показала момент задержания подозреваемого в убийстве Ирины Фарион 18-летнего днепрянина Вячеслава Зинченко. Это произошло четверг, 25 июля, в городе Днепр

Видео момента задержания показали во время брифинга МВД. В это время дома находилась его мать.

Также на брифинге министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о деталях резонансного преступления. Он отметил, что в ходе поисков правоохранители опросили более 900 свидетелей и собрали более 9 тысяч изображений. На задержанного были похожи 80 человек.

Отметим, что силовики задержали Вячеслава Зинчинко во время операции по поиску убийцы известного языковеда Ирины Фарион. Ей в висок выстрелили 19 июля из пистолета Макарова. Нападающий подстерег ее у собственного дома. Врачи пытались спасти языковеда, но она умерла в медицинском заведении.

В правоохранительных органах сообщают, что убийство Фарион имеет российский след. Задержанный якобы получил заказ. Он следовал за общественным деятелем и снял не менее трех квартир во Львове во время выполнения задания.

"Телеграф" писал, что известно о 18-летнем подозреваемом в убийстве Зинченко Вячеславе. Его характеризуют положительно, он из хорошей семьи. Задержание сына прокомментировал отец.