В Украине запускают "Программу украинизации памяти Ирины Фарион": что это такое
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Языковед и политик оставила большое наследие, которое обещают развивать и дальше
В Ивано-Франковске местные власти утвердили программу украинизации в память об убитом языковеде Ирине Фарион. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
В фейсбуке он написал, что эта программа была утверждена на сессии 2 августа. Марцинкив также перечислил ключевые мероприятия.
В Ивано-Франковске утвердили программу украинизации в честь Фарион
"На сессии утвердили Программу украинизации памяти Ирины Фарион в Ивано-Франковской общине", — написал Марцинкив.
В рамках этой программы будет реализован ряд мер. Мэр города перечислил их:
- трансляции лекций Ирины Фарион во дворце Потоцких;
- литературные фестивали с привлечением известных авторов;
- бесплатные курсы украинского языка (будут действовать постоянно), проведение семинаров, вебинаров и встреч для усовершенствования владения украинским;
- поддержка книгоиздания местных авторов и литературные премии имени Дорошенко, Федорова, Франко;
- наклейки во всех коммунальных заведениях и побуждение заведений торговли к общению и обслуживанию на украинском.
"Спасибо Ирине Дмитриевне за несокрушимую позицию и огромное наследие, которое она оставила нам. Продолжаем ее дело. Потому что она отстаивала и утверждала украинский язык, культуру, историю и идентичность", ― написал Марцинкив.
В честь языковеда назовут улицу
На 45-й сессии депутаты городского совета приняли решение о переименовании Гвардейской улицы. Она будет носить имя Ирины Фарион. Об этом сообщила заместитель директора департамента образования и науки горсовета Ольга Шендрик, пишет "Общественное".
"Будет изменено название улицы в память Ирины Фарион", — сказала Шендрик.
Решение о переименовании входит в программу украинизации памяти Ирины Фарион. "За" проголосовал 31 депутат.
Напомним, что в Ирину Фарион стреляли 19 июля вблизи ее дома. Ее госпитализировали, но спасти не удалось. Она четыре часа боролась за свою жизнь.
Через неделю полиция задержала предполагаемого нападающего. Им оказался 18-летний парень. Он был задержан в квартире в Днепре. Сейчас он находится под стражей. Ему уже вручили подозрение.
Ранее "Телеграф" сообщал, в каких политических партиях была Фарион. Все ее помнят как свободовку, но это не единственное движение, к которому она принадлежала.
Также вам может быть интересно, кем были родители Ирины Фарион. О ее семье в публичном пространстве информация редко появляется, но "Телеграфу" удалось узнать подробности.