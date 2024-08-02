В Украине запускают "Программу украинизации памяти Ирины Фарион": что это такое

Языковед и политик оставила большое наследие, которое обещают развивать и дальше

В Ивано-Франковске местные власти утвердили программу украинизации в память об убитом языковеде Ирине Фарион. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

В фейсбуке он написал, что эта программа была утверждена на сессии 2 августа. Марцинкив также перечислил ключевые мероприятия.

В Ивано-Франковске утвердили программу украинизации в честь Фарион

"На сессии утвердили Программу украинизации памяти Ирины Фарион в Ивано-Франковской общине", — написал Марцинкив.

В рамках этой программы будет реализован ряд мер. Мэр города перечислил их:

трансляции лекций Ирины Фарион во дворце Потоцких;

литературные фестивали с привлечением известных авторов;

бесплатные курсы украинского языка (будут действовать постоянно), проведение семинаров, вебинаров и встреч для усовершенствования владения украинским;

поддержка книгоиздания местных авторов и литературные премии имени Дорошенко, Федорова, Франко;

наклейки во всех коммунальных заведениях и побуждение заведений торговли к общению и обслуживанию на украинском.

"Спасибо Ирине Дмитриевне за несокрушимую позицию и огромное наследие, которое она оставила нам. Продолжаем ее дело. Потому что она отстаивала и утверждала украинский язык, культуру, историю и идентичность", ― написал Марцинкив.

В честь языковеда назовут улицу

На 45-й сессии депутаты городского совета приняли решение о переименовании Гвардейской улицы. Она будет носить имя Ирины Фарион. Об этом сообщила заместитель директора департамента образования и науки горсовета Ольга Шендрик, пишет "Общественное".

"Будет изменено название улицы в память Ирины Фарион", — сказала Шендрик.

Решение о переименовании входит в программу украинизации памяти Ирины Фарион. "За" проголосовал 31 депутат.

Напомним, что в Ирину Фарион стреляли 19 июля вблизи ее дома. Ее госпитализировали, но спасти не удалось. Она четыре часа боролась за свою жизнь.

Через неделю полиция задержала предполагаемого нападающего. Им оказался 18-летний парень. Он был задержан в квартире в Днепре. Сейчас он находится под стражей. Ему уже вручили подозрение.

Ранее "Телеграф" сообщал, в каких политических партиях была Фарион. Все ее помнят как свободовку, но это не единственное движение, к которому она принадлежала.

Также вам может быть интересно, кем были родители Ирины Фарион. О ее семье в публичном пространстве информация редко появляется, но "Телеграфу" удалось узнать подробности.