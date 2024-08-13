Якби не вбивство, Ірину Фаріон могли б посадити: в СБУ розповіли, за що саме

У справі відкрили провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу

Відома українська мовознавиця і екснардепка Ірина Фаріон могла опинитися за гратами за різкі висловлювання на адресу російськомовних військових, якби не сама була вбита.

Такий висновок можна зробити з офіційної відповіді Служби безпеки України на інформаційний запит сайту "Телеграф", що стосувався слів політичної діячки про її категоричне несприйняття російськомовних військовослужбовців ЗСУ і неможливість назвати їх українцями.

За цим фактом Службою безпеки було відкрито кримінальне провадження аж за чотирма статтями Кримінального кодексу України, а саме:

ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);

ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер);

ст. 182 (порушення недоторканості приватного життя) Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, на другому році повномасштабної війни с РФ екснардепка Фаріон піддала критиці бійців, які розмовляють російською мовою. В листопаді 2023 року в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою". Тоді вона наголосила, що категорично не приймає такого навіть, якщо йдеться про бій.

"… що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні й дуже розумні, виконувати статтю 29 Закону про Збройні сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд. (…) Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть "рускімі". Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", — заявила Фаріон.

У відповідь мовознавиця отримали хвилю хейту. Її критикували пересічні громадяни і чиновники. А уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до правоохоронних органів і Нацради з питань телебачення та радіомовлення, щоб вони дали належну оцінку таким заявам.

При цьому знайшлись і прихильники позиції мовознавиці. Одним з таким прикладів став лист від студент з Сімферополя Максима Глебова, яким Фаріон поділилась у себе в соцмережах. При цьому вона не приховала дані хлопця.

Колись Фаріон не приховала дані кримського студента, а після її вбивства медіа миттюво відкрили дані підозрюваного

А невдовзі в мережі з’явилось покаянне відео, на якому кримчанин зрікався своїх поглядів, повідомивши, що цьому передувала ввічлива розмова у Центрі протидії екстремізму в Сімферополі.

Тож критичні висловлювання щодо військових і розкриття даних хлопця з Криму, що поставило під загрозу його безпеку та життя, отримали реакцію від силовиків. Так, 15 листопада 2023 року на офіційному сайті СБУ повідомили про початок кримінального провадження і призначення низки експертиз щодо висловлювань і публікацій громадської діячки та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Якщо б вина Фаріон була доведена, то їй міг би загрожувати навіть реальний строк ув’язнення. Адже за образу честі та гідності, а також погрози військовослужбовцю КК України передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Але до логічного кінця розслідування у справі не дійшло.

Як повідомили у відповідь на запит "Телеграфу", кримінальне провадження було закрите ПІСЛЯ вбивства Ірини Фаріон.

Цікаво, що після затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, медіа розкрили його дані. Були названі не тільки ім’я та прізвище 18-річного В’ячеслава Зінченка, а також оприлюднені його фото та листування. На думку медіаекспертів, був порушений і закон, і норми етики. А в Міністерстві внутрішніх справ "заднім числом" заявили про витік інформації та визнали, що на етапі досудового розслідування це може негативно вплинути на судовий процес.

Як повідомляв "Телеграф", СБУ розглядає як одну з версій — причетність до вбивства відомої Українки російських спецслужб.