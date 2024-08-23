Сеть АЗС ищет поваров по всей Украине: обещают "быстрое бронирование" сотрудников

На заправку нужны как старшие повара, так и просто повара

Национальная сеть заправок UPG ищет поваров по всей Украине. Помимо зарплаты от 15 до 35 тысяч гривен предлагают бронь от мобилизации.

Объявления с поиском вакансий разместили на портале OLX. Повара нужны как на заправки в Киеве, так и в селах в других регионах.

В вакансии сказано, что трудоустройство официальное и есть все социальные гарантии по КЗоТу. В месяц получается от 7 до 8 рабочих смен, а график предлагают 1/3. На АЗС есть комната для обеда и отдыха, а также душевая. Бесплатно предоставляют рабочую форму и делают скидку на питание.

От кандидата требуют профильное образование (не обязательно), опыт работы от года, а также быть порядочным, ответственным и быстро готовить.

В вакансии также указано, что есть "быстрое бронирование сотрудников". Но как именно происходит эта процедура в объявлении не сказано. Стоит отметить, что для официального трудоустройства мужчине необходимо предоставить, среди прочего, военно-учетный документ (военный билет или приписное). Работодатель проверит, находится ли кандидат на учете в ТЦК или других органах.

АЗК UPG набирает кандидатов для работы в Киеве и области (Виноградарь, село Щасливое, село Чубинское, Борщаговка, смт Чабаны), в Тернополе, Днепре, Ровном, Луцке, Одессе, Коростене.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчинам предлагают интересную работу. Помимо зарплаты в 28 тысяч гривен обещают бронь от мобилизации.