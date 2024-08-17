До 100% сотрудников: в Украине расширили перечень компаний, которые могут бронировать людей

В Минцифры настаивают на том, что сотрудники этих компаний помогают восстанавливать инфраструктуру после российских обстрелов

Правительство одобрило бронирование от мобилизации для еще одной категории украинских мужчин — сотрудников крупных интернет-провайдеров и мобильных операторов. Изменения внесены в постановление №76.

Об этом сообщило Минцифры. Бронированию подлежат 100% сотрудников этих компаний, но при определенных условиях.

Так, компании мобильных операторов должны иметь доход более 200 млн гривен, а интернет-провайдеров – более 20 млн гривен. Предприятия должны получить статус критичности по указанным критериям. А работники, которых хотят забронировать, должны работать в штате не меньше трех месяцев на полную занятость.

Компании интернет-провайдеров со статусом критичности, но доход которых меньше 20 млн гривен в месяц, смогут бронировать больше 50% технических работников. Это возможно при нескольких условиях:

провайдер сформировал аварийно-восстановительные бригады для обслуживания сетей и абонентов;

у него есть технологический транспорт, оборудование и материалы, необходимые для поддержки работы сетей при обесточивании, восстановление сетей при их разрушении;

предоставляет услуги в определенных областях — Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и в Киеве.

Условия бронирования работников интернет-провайдеров были определены вместе с ассоциациями и участниками рынка после круглого стола.

"Стабильная связь и интернет во время войны — настоятельная потребность украинцев. Работа аварийно-восстановительных провайдеров и операторов очень важна, ведь они "реанимируют" инфраструктуру после российских обстрелов, заживляют генераторы и заменяют аккумуляторы на станциях во время обесточений. Чтобы украинцы и дальше имели связь и интернет, предприятиям нужны люди, а значит — бронирование работников", — отметили в Минцифры.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что каждому пятому отказывают в бронировании через "Дію". Стало известно в чем причина.