Вчерашние макароны, уксусные салаты и не только: "полезные" блюда, которыми удивляли хозяйки в СССР

Ужин в СССР не был разнообразным

Несмотря на мифы о том, что в СССР была "самая лучшая еда", советские люди употребляли в пищу крайне мало полезного. Их рацион состоял в основном из углеводов, а вот свежих овощей и фруктов, мяса, морепродуктов было крайне мало. И это при том в СССР была крайне популярна "Книга полезных рецептов", согласно которой советские граждане якобы питались сбалансировано.

"Телеграф" собрал наиболее популярные советские блюда, которые готовили на каждой кухне. Более того, некоторые из этих "гастрономичсеких шедевров" подавали в столовых и кафе.

Советские люди были вынуждены питаться чем попало: консервами, крупами и полуфабрикатами. Дорогую колбасу, в которой действительно содержится мясо, могли позволить себе единицы. Поэтому хозяйкам приходилось выкручиваться и придумывать ежедневный рацион из того, что есть в быстром доступе.

Макароны с жареной колбасой.

Это блюдо было классикой и подавалось хотя бы раз в неделю в любой советской семье. Чаще всего жарили вареную колбасу ("Докторскую" или "Любительскую") с салом внутри — так получалось больше жира. На гарнир подавались макароны. Очень часто их отваривали заранее, ставили в холодильник, а когда те слипались в единый ком — кидали на сковороду и жарили.

Картофель, который жарили на второй день

Вечером советская семья ела на ужин отварной картофель. Остатки убирались на ночь в холодильник в алюминиевой кастрюле, а на следующий день картошку жарили на сковороде. Не нужно уточнять, что вид у картофеля не всегда был аппетитный — местами он был посиневший, холодный и мокрый. Чтобы хоть как-то скрасить это блюдо к нему подавали ту же жареную колбасу или котлеты из хлеба с добавлением фарша.

Сосиски

Купить просто так кусочек мяса в магазине советские люди не могли — за ним были огромные очереди, а в определенный период выдавали его только по талонам. Поэтому большая часть советских людей была вынуждена питаться "заменителями мяса". Например, котлеты с хлебом и луком в которые добавляли перетертые через мясорубку жилы и обрезки, или колбаса с сосисками.

Старшее поколение любит вспоминать, что в СССР была чуть ли не самая лучшая, самая вкусная и самая мясная колбаса. Но люди забывают, что жили в постоянном дефиците белка и именно поэтому сосиски и колбасы казались им такими вкусными. Сосиски варили и жарили, часто вместе с вареной картошкой или макаронами, которые стоят в холодильнике 2-3 дня.

Суп из пельменей

Супом из пельменей в СССР называли воду, в которой их и варили. В нее добавляли соль, душистый перец и лавровый лист. Это кулинарное творение считалось полноценным и сытным блюдом. Правда качество пельменей вызывало вопросы, как и наличие мяса в них.

Самого мяса в фарше было немного, преобладали обрезки и жилки. Цвет у фарша в пельменях был серый с мощным запахом чеснока и перца за которым не чувствовался вкус мяса. Консистенция напоминала вареную колбасу.

Плов из тушенки

Опять же, мясо в СССР, а тем более баранина, было дефицитным продуктом, поэтому блюда иностранной кухни интерпретировались под суровые советские реалии. Советские хозяйки добавляли в рис говяжью тушенку, морковь и называли эту кашу "пловом". Стоит отметить, что тушенку в СССР готовили преимущественно для военных, поэтому в нее добавляли действительно куски мяса. Но назвать это блюдо пловом никак нельзя, разве что рисовой кашей.

Уксусные салаты

Свежие овощи и фрукты в СССР было сложно купить, но сочных салатов без майонеза все равно хотелось. Поэтому начали появляться рецепты винегретов и других блюд из подземных овощей (вареной моркови, свеклы и картофеля). Туда же добавляли соленый огурец и зеленый горошек. Заправляли такие салаты уксусом или растительным маслом, но они ни капельки не освежали, а наоборот утяжеляли прием пищи. В добавок к этому такие блюда плохо усваивались.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как в СССР придумали томатное мороженное. Соки и десерты, к слову, делали далеко не из свежих и качественных ягод.