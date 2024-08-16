Почему "Тройной одеколон" назвали тройным и зачем его пили в СССР? Ответ вас удивит

Советские люди пили одеколоны не только в период сухого закона

В СССР пользовался популярностью "Тройной одеколон", запах которого помнит наверное каждый и он вызывает множество разных ассоциаций, воспоминаний, шуток, анекдотов и жизненных историй . Эту "душистую воду" многие использовали не только в качестве парфюма, но и вместо алкогольных напитков.

Советских людей, как и современных, наверняка мучал вопрос — почему "тройной одеколон" называется именно тройным. "Телеграф" разобрался в этом вопросе, а заодно узнал, зачем мужчины употребляли этот популярный парфюм.

Принято считать, что "тройной одеколон" впервые изобрели испанские монахи. В его основе были: спиртовой раствор различных эфирных масел с добавлением дистиллята из спирта, воды, цветочных листьев и корневища ириса. Именно с таким рецептом "душистая вода" попала к миланскому купцу Полю де-Феминису, а позже к его племяннику Иоганну Фарина, который в немецком Кельне создал Kolnisch Wasser (Кёльнскую воду), которая вскоре стала популярной маркой парфюма. Во второй половине XVIII "душистая вода" попала во Францию, где получила название "Eau de Cologne", а после этого оказалась в России, где ее стали называть на французский манер "О де Колон".

Название "Тройной" произошло именно из-за состава одеколона, в котором есть три ноты:

верхние ноты — лимон;

средние ноты — бергамот;

базовые ноты — нероли (цветки горького апельсина — померанца).

Помимо "тройного одеколона" (Triple — Трипель) были "двойной" (Double — Дабл) и одеколон "Высший сорт" (Quadruple — Квадрюпель, т.е. четверной).

Зачем "Тройной одеколон" пили?

До того как одеколон стал исключительно парфюмом, его активно использовали в качестве лекарственного средства. Но изменил это именно Наполеон, который в 1810 году приказал обнародовать рецепты всех имеющихся на тот момент лекарств. Чтобы сохранить секрет производства "Кельнской воды", ее объявили парфюмерным средством и добавили в состав душистые компоненты.

Пили "Тройной одеколон" не только во времена "Горбачевского сухого закона", а на протяжении всего XX века. Первый пик пришелся на годы Первой мировой войны (1914-1918), тогда же и начали появляться летальные случаи из-за употребления одеколона. Популярность среди алкоголиков спиртосодержащие одеколоны не теряли и в 2000-х годах. После пить одеколоны стало не популярно и дорого, так как парфюм взлетел в цене.

Также "Телеграф" рассказывал о том, чем красили волосы женщины в СССР. В ход шли любые подручные средства и порой процедуры красоты заканчивались плачевно.