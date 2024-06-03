Суд в Киеве вернул Лукашенко доступ к миллиардам: детали скандального решения

Решение приняла судья Наталья Дмитрук

Приспешники белорусского диктатора Александра Лукашенко получили возможность распоряжаться миллиардами гривен. Это результат решения Голосеевского районного суда города Киева от 20 мая.

Об этом пишет Дмитрий Грицай в статье "Телеграфа". "Подарок для Лукашенко: киевская судья сняла арест с миллиардов белорусского диктатора"

Дело в том, что суд отменил арест банковских счетов ООО "БЗТ-Украина" и денежных средств в украинских банках (Радабанк, "Банк Кредит Днепр", "Южный", "Альянс" и "Смысл Банк"). Кроме того, Голосеевский суд снял запрет на смену директора и местонахождения компании.

При этом БЗТ расшифровывается как "Белзарубежторг", а стопроцентным владельцем украинской компании до сих пор остается "Республиканское торговое унитарное предприятие "Белзарубежторг" из Минска. Эта структура контролируется управлением делами президента Беларуси, то есть фактически бенефициаром "БЗТ-Украина" является Александр Лукашенко.

"БЗТ-Украина" не ведет хозяйственную деятельность, а за прошлый год компания задекларировала нулевые доходы. Однако еще три года назад она была одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов производства Мозырского НПЗ и строительных материалов компании "Гомельстройматериалы" в Украину. Только в 2021 году доходы "БЗТ-Украина" составили 8,14 млрд грн, а чистая прибыль – 28,5 млн грн. Большая часть битума шла на программу Владимира Зеленского "Большая стройка".

После полномасштабного вторжения в мае 2022 года ГУ Национальной полиции в Киеве открыло уголовное производство, в рамках которого в августе того же года Голосеевский суд Киева наложил арест на 100% доли белорусских властей и все ее банковские счета. Несколькими днями ранее эти активы были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Какая сумма была в то время на счетах компании, не сообщалось. Однако, по данным прокуратуры Киева, ООО "БЗТ-Украина" в 2020-2022 годах осуществляло перечисление средств на транзитный счет в АО "Банк Кредит Днепр" с целью дальнейшего перевода средств в республику Беларусь. Речь шла о 6,3 млрд. грн.

Представители ООО "БЗТ-Украина" несколько раз пытались добиться отмены ареста счетов. Но судьи отказывали компании (в июле 2023 г., марте 2024 г.), указывая, что заявитель не предоставил никаких фактов, свидетельствующих, что арест был наложен незаконно.

В конце концов, дело попало к судье Натальи Дмитрук (дочь бывшего депутата Киевсовета от БЮТ Юрия Дмитрука), которая сняла арест со счетов. В решении зафиксировано обещание представителей ООО "БЗТ-Украина", что компания "не намерена устанавливать никаких отношений с компаниями-резидентами Республики Беларусь и Российской Федерации". При этом компания не обещала не переводить деньги в дружеские враги страны.