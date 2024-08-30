Суддя пішла в армію після п’яної ДТП, але знову попалася з алкоголем і стала мемом

Українці наполягають, що любов судді до алкоголю ганьбить честь її професії та військових

На суддю Деснянського суду Києва Світлану Колегаєву, яка влітку 2021 року влаштувала ДТП, бувши п’яною, завели нову справу. Її двічі ловили у нетверезому стані на службі, куди та пішла після скандалу з аварій.

Про це повідомляє "Слідство.інфо". Ситуація викликала змішані емоції в українців, які і обурюються, і сміються.

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя України порушила нову справу проти колишньої судді та об’єднала її зі справою 2021 року, яку довелося закрити. Шевченківський районний суд Києва 16 липня 2024 року оштрафував Світлану Колегаєву за вживання алкоголю під час несення служби. Як з’ясувалося, жінку два дні поспіль ловили п’яною на службі.

"Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звертає увагу, що зазначені вище обставини свідчать про те, що суддя Деснянського районного суду міста Києва Колегаєва, будучи звільненою від виконання обов’язків щодо відправлення правосуддя у зв’язку із призовом на військову службу, продовжує вчиняти поведінку, яка суперечить Кодексу суддівської етики, принижує статус судді та військовослужбовця, що негативно впливає на авторитет правосуддя", – зазначили у ВРП.

Також у Вищій Раді правосуддя заявили, що суддя намагалася уникнути дисциплінарного покарання за скоєне правопорушення. Справа в тому, що 2021 року суддя на Audi вилетіла з дороги, знесла стовп і врізалася в дерево. За кермом авто, записаного на її маму, Колегаєва була п’яною і дивом у цій аварії ніхто не постраждав.

Кадри ДТП влітку 2021 року

Світлана Колегаєва після ДТП

Після цього ДТП Оболонський суд Києва визнав суддю винною, оштрафував на 17 тисяч гривень за їзду у нетверезому стані та позбавив права керувати авто на рік. Паралельно з цим до ВРП було подано скаргу з вимогою звільнити Колегаєву з посади судді. Вона не погодилася з рішенням суду та подала апеляцію, але програла.

У січні 2024 року через скандальну ДТП у ВРП знову подали скаргу і знову попросили позбавити посади, оскільки її поведінка "підриває довіру до судової системи та суддів загалом". ВРП погодився зі скаргою та відкрив справу з дисциплінарного порушення, а також розглядав підстави для покарання суддю з лютого до квітня 2024 року. Але Колегаєва, мабуть, щоб уникнути покарання, мобілізувалась до армії 19 квітня. Звісно через службу вона не могла бути на засідання ВРП і розгляд справи припинили. А після нового правопорушення старі та нові справи об’єднали та почали розгляд наново, перше засідання відбудеться 11 вересня.

Українців шокували нові подробиці про скандальну суддю. Зокрема відреагували керівник волонтерської групи "Народний тил" та колишній голова Луганської облдержадміністрації Георгій Тука, капітан ЗСУ Віктор Трегубов. Українці також жартують, що "жіночий алкоголізм — це зло", і зазначають, що судді в Україні є "недоторканною кастою".

Також "Телеграф" розповідав про те, що суддя із Броварів відпочивав на Карибах під час війни. Він підробив документи, ніби їде у відрядження.