Акция "Висла": как происходило "окончательное решение" украинского вопроса в послевоенной Польше

Власти дали милиции и вооруженным гражданским разрешение на террористические операции против украинцев

Память об этом трагическом событии в истории украинцев, живших на территории современной Польши, а именно на ее юго-восточных землях, остается кровавой раной для потомков уроженцев Лемковщины, Надсянья, Подляшья и Холмщины. Завершение Второй мировой войны привело к кардинальному перемещению границ и тектоническим сдвигам в национальном составе нескольких восточноевропейских стран – Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии.

Украинцы в Закерзонье

Утром 28 апреля 1947 года бойцы оперативной группы армии Польской Народной Республики (ПНР) и вспомогательных подразделений начали многоэтапную акцию по переселению украинцев из Закерзонья (линия польско-большевистской границы, которую предложил в декабре 1919 года глава МИД Великобритании лорд Джордж Керзон) на западные и северные территории государства. Это – Силезия, Померания, юг Восточной Пруссии, которые до конца войны входили в состав нацистской Германии.

Эти крупные регионы по решению Потсдамской конференции государств — победителей во Второй мировой войне варшавское правительство получило от Кремля в качестве компенсации за территориальные потери на востоке бывшей Второй Речи Посполитой (Волынь и Восточная Галичина в Украине, Западная Белоруссия и Виленский край – современная Литва). Бывшие германские регионы получили название " Ziemie Odzyskane" – "Возвращенные земли". "Потеряны" они были очень давно – еще в конце XIII века.

Именно на этих еще практически безлюдных территориях украинцы (более пяти миллионов немцев либо эвакуировались во время войны, либо были депортированы в советскую и союзнические зоны оккупации) должны были ассимилироваться среди поляков, которых с 1945 года переселяли в основном с территории СССР.

Переселение (депортация) украинцев на западные и северные территории Третьей Речи Посполитой. Карта из журнала Pamiec.pl (№ 4(25)-2014)

Выехать в УССР в 14-дневный срок

Всего в тщательно продуманной операции участвовали пять пехотных дивизий, дивизия корпуса внутренней безопасности и три отдельных полка; вспомогательные функции выполняли подразделения гражданской милиции, управления безопасности, части пограничников. Общее руководство осуществляли министр обороны маршал Михал Роля-Жимерский и генерал Стефан Моссор.

Поводом к началу операции стала гибель в бою с отрядом УПА вблизи села Яблонное заместителя министра обороны ПНР Кароля Сверчевского. Это событие произошло 28 марта 1947 года и даже сегодня вызывает множество вопросов. Каким образом воины УПА узнали о маршруте передвижения военачальника? Не был ли он, человек с очень непростым характером, принесен в жертву делу?

Акции "Висла" предшествовало много знаковых и трагических событий в жизни миллионов украинцев, поляков, белорусов и литовцев. А именно – 9 сентября 1944 года в Люблине правительство УССР и прокоммунистический Польский комитет национального освобождения (ПКНО) заключили договор "Об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР". Аналогичные соглашения ПКНО подписал с правительствами советских Белоруссии и Литвы.

С октября 1944 года по август 1946-го этнических украинцев переселяли на территорию УССР. Сначала процесс был добровольным, однако уже первые его результаты (согласились переехать менее 100 тысяч человек из примерно 550—600 тысяч) привели к более жесткому решению польских чиновников и военных. 22 августа 1945 года украинскому населению был объявлен фактически ультиматум – выехать в УССР в 14-дневный срок. В случае отказа предполагалось принудительное выселение.

Солдат Войска Польского на фоне депортированных украинцев. Фото из журнала Pamiec.pl (№ 4(25)-2014)

Депортации сопровождались репрессиями польской милиции, а затем и военных, и иногда вооруженными акциями отрядов Украинской повстанческой армии (УПА). Польские власти дали милиции и вооруженным группам гражданского населения разрешение на террористические операции, вынуждавшие украинцев буквально бросать имущество и уезжать в советскую Украину.

Ответ отрядов УПА не заставил себя ждать. Как писал известный отечественный историк Юрий Шаповал, "в очередной раз (как это уже бывало в истории) началось жестокое польско-украинское противостояние. УПА, считая территорию Лемковщины, Надсянья, Холмщины и Подляшья, оставшихся в границах Польского государства, извечной украинской территорией, выступала в защиту прав и жизни автохтонного украинского населения… Польские официальные власти, поддерживаемые из Москвы, занимали, разумеется, совершенно противоположную позицию, считая собственные насильственные действия вполне логичными против "бандитских" действий УПА".

Кровавые "пацификации"

Во время последнего, четвертого этапа насильственного переселения украинцев в УССР (1 января — 15 июня 1946 года) отряды армии ПНР осуществляли кровавые акции — "пацификации" (замирения), во время которых были убиты и замучены многие десятки украинцев. Так, в селе Завадка Мороховская, которая пострадала от карательной операции 34-го пехотного полка армии ПНР, – несколько раз с января по апрель 1946 года происходили массовые убийства селян. В общей сложности погибли и были зверски замучены 73 человека, известных поименно. Несколько десятков жителей сожженного села выехали в УССР, а 15 селян депортировали в Силезию уже в рамках акции "Висла"…

В целом происходило переселение украинцев в УССР из трех воеводств ПНР – Краковского, Жешувского и Люблинского. Официально выехали 482 109 человек (122 454 семьи).

Польские солдаты и офицеры фотографируются на фоне депортированных украинцев

Акция "Висла" стала практически последним аккордом по "деукраинизации" Закерзонья. На этих землях еще оставалось около 150 тысяч украинцев. И в каждом из них польские власти видели "резуна" из УПА. Даже девушка, которая собирала в лесу травы для лечения родных, могла оказаться в крепких руках милиции и оказаться в концлагере.

Ярослав Грицак в "Очерке истории Украины" писал: "Детали проведения операции "Висла" неоспоримо показывают, что ее организаторы ставили перед собой не столько задачу побороть УПА, сколько "окончательно решить украинскую проблему в Польше". Численность УПА в Закерзонье в начале 1947 г. не превышала 2 тыс. чел.; против нее было выставлено около 20 тыс. польских солдат. Имея по меньшей мере десятикратное преимущество, польские коммунистические власти могли ликвидировать украинское повстанческое движение, не прибегая к принудительному переселению украинцев".

Выселение украинцев проходило в координации с силовыми структурами и пограничниками СССР и Чехословакии. На сборы населению сел давали один-два дня. К осени 1947 года было депортировано 140 575 человек украинской национальности.

Во время акции "Висла" были убиты 655 гражданских, арестованы 2800 человек, поддерживавших (реально или по надуманным обвинениям) УПА.

Военные отчитывались о ликвидации более 1500 повстанцев – с апреля по июль 1947 года. В каждом населенном пункте, куда переезжали украинцы, их количество не должно было превышать 10%. Часто украинцы оказывались в одном селе или местечке, где уже жили поляки, которые были вынужденными переселенцами из Галиции или Волыни, поэтому имели предубеждение к будущим соседям, называли их "бандитами" и "резунами".

Дом в селе Мушинка с прощальной надписью: "Прощай родная хатка, прощай родное село Мушинка, прощай сельская молодежь, прощайте все"

Еще одна страница акции "Висла": власть на уровне политбюро ЦК Польской рабочей партии в апреле 1947 года создала концлагерь в силезском городе Явожно, куда отправляли всех украинцев, недовольных депортацией. В общей сложности там были заключены более 3800 человек, и среди них 700 женщин. Среди заключенных лагеря было 27 священников – грекокатолических и православных.

Депортация украинцев из Закерзонья лишила ячейки УПА перспектив уже на бывшей "своей" земле. Ее главнокомандующий Роман Шухевич приказал прекратить борьбу и постараться легализоваться. Отряды УПА пытались прорываться на Запад через Чехословакию. Приблизительно 300 воинов УПА сумели попасть в Австрию и Западную Германию – в зону оккупации уже бывших союзников Советского Союза.

В жестких объятиях двух тоталитарных режимов

Естественно, во время подготовки и проведения акции "Висла" не обошлось без тяжелой руки сталинского Советского Союза. Но не нужно выносить за скобки роль прокоммунистического правительства ПНР. Именно оно решило строить новое государство по принципам, приемлемым в межвоенной Второй Речи Посполитой для абсолютного большинства как элиты, так и поляков. Ведь Варшава относилась к "восточным кресам", населенным в основном украинцами и белорусами, как к своей исторической колонии.

"Никогда межвоенная Польша не была, в сущности, интегрированной страной. Всегда в ней была Польша "А" и Польша "Б". Это касалось не только экономической политики государства, но и позиции всех политических сил. Все они игнорировали в своей деятельности восточные окраины…" – писал польский публицист Збигнев Залуский в эссе "Пути к достоверности".

После поражения Второй Речи Посполитой в войне с нацистской Германией и ее союзником Советским Союзом поляки и украинцы оказались в крепких и жестких объятиях двух тоталитарных режимов. Война еще больше усложнила отношения поляков и украинцев. Кровавой страницей ее стало противостояние на Волыни в 1942—1944 годах в условиях нацистской оккупации и при неоднозначной роли советских партизан. Значительную роль в раздувании межнациональных конфликтов играли тоталитарные режимы – нацистский и сталинский.