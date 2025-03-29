Бразильская супермодель, которая встречалась с лучшим футболистом мира, приехала в Киев к любимому (фото)

Девушка посетила Киев, где, похоже, впервые столкнулась с воздушной тревогой

Столицу Украины посетила бразильская модель и блогер Биа Мишель. Девушка, которая раньше встречалась с лучшим футболистом мира по версии ФИФА Винисиусом Жуниором из "Реала", приехала к своему бойфренду, футболисту Ромариньо, который является сыном легенды футбола Ромарио.

Соответствующие видео Биа опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. 31-летний Ромариньо, по слухам, будет выступать за ФК ЮКСА из Первой лиги Украины.

Мишель приехала к любимому и сняла несколько видео про Киев, показав как живет столица Украины. А вот сигнал воздушной тревоги застал ее врасплох.

На Мишель подписано свыше 1 млн человек. Девушка нередко публикует в соцсетях пикантные снимки.

По информации бразильских СМИ, Биа ранее встречалась с суперзвездой мадридского "Реала" Винисиусом. Девушка проводила время в доме игрока в Мадриде. Кроме того, их видели целующимися на вечеринке в Рио-де-Жанейро. Также она публиковала фотографии со стадиона "Сантьяго Бернабеу" в футболке с именем Винисиуса на спине.

К слову, "Реал" прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, выбив в серии пенальти "Атлетико". До этого Сливочные справились с "Манчестер Сити" в стыковом раунде главного еврокубка.