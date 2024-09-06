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Всю жизнь в тени мужа-миллиардера: как выглядит жена Коломойского, о которой почти ничего не известно (фото)

Автор
Наталья Дума
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Жену Игоря Коломойского зовут Ирина
Жену Игоря Коломойского зовут Ирина. Фото Коллаж "Телеграфа"

Экс-политик всегда скрывал жену

Игорь Коломойский — украинский олигарх, политик и известный коррупционер, который сейчас находится под стражей. О бизнесах и судебных делах управленца в сети много информации, однако личную жизнь он держит от занавеса конфиденциальности. Жена коррупционера держится подальше от публичной жизни.

Если о детях олигарха известно много, то его избранница всегда оставалась в тени. "Телеграф" решил выяснить, кто же жена Игоря Коломойского, что известно о ней, и почему она не показывает свое лицо.

Что известно о жене Игоря Коломойского

Известно, что ее имя – Ирина Чигрина. Жена олигарха имеет педагогическое образование и даже работала учительницей в школе. Светские мероприятия Игорь Валерьевич всегда посещал без супруги. В сети почти нет фото загадочной избранницы коррупционера и даже неизвестно, сколько ей лет.

В СМИ предполагали еще 10 лет назад, что жене Игоря Коломойского 47, 48 или 49 лет. Поэтому можно заключить, что сейчас ей от 57 до 59 лет.

Игорь Коломойский

Познакомился будущий коррупционер с супругой в пионерском лагере, когда ему было 13 лет. Вступили в брак они на третьем курсе университета — это 80-е годы прошлого века. Через год после свадьбы у супругов родился первый ребенок — дочь по имени Анжелика.

Как выглядит жена Игоря Коломойского

Поскольку Ирина не публичная личность, в сети почти нет фото жены олигарха. Есть только черно-белое фото молодой избранницы Игоря Коломойского, однако точно не известно, что это она. Этот снимок показала Людмила Пашаева — вожатая из лагеря будущего бизнесмена.

Жена Коломойского Ирина
Ирина – крайнее дело. Фото: gorod.dp.ua

Также в 2021 году в сети появилось фото с якобы женой Ириной. Однако информация о том, что это именно Ирина, не подтверждена.

Жена Коломойского Ирина
Фото: страна.ua

Где сейчас Жена Коломойского

По данным, обнародованным СМИ в 2021 году, Ирина Коломойская проживает вместе с детьми в Женеве, где семья имела недвижимость. Однако, где находится избранница олигарха сейчас и находится ли она в Украине, поддерживая мужчину, который находится под стражей, не известно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был в молодости Нестор Шуфрич. Пророссийский политик всегда слыл неоднозначными взглядами.

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#Олигарх #Политик #Игорь Коломойский