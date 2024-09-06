Всю жизнь в тени мужа-миллиардера: как выглядит жена Коломойского, о которой почти ничего не известно (фото)

Экс-политик всегда скрывал жену

Игорь Коломойский — украинский олигарх, политик и известный коррупционер, который сейчас находится под стражей. О бизнесах и судебных делах управленца в сети много информации, однако личную жизнь он держит от занавеса конфиденциальности. Жена коррупционера держится подальше от публичной жизни.

Если о детях олигарха известно много, то его избранница всегда оставалась в тени. "Телеграф" решил выяснить, кто же жена Игоря Коломойского, что известно о ней, и почему она не показывает свое лицо.

Что известно о жене Игоря Коломойского

Известно, что ее имя – Ирина Чигрина. Жена олигарха имеет педагогическое образование и даже работала учительницей в школе. Светские мероприятия Игорь Валерьевич всегда посещал без супруги. В сети почти нет фото загадочной избранницы коррупционера и даже неизвестно, сколько ей лет.

В СМИ предполагали еще 10 лет назад, что жене Игоря Коломойского 47, 48 или 49 лет. Поэтому можно заключить, что сейчас ей от 57 до 59 лет.

Познакомился будущий коррупционер с супругой в пионерском лагере, когда ему было 13 лет. Вступили в брак они на третьем курсе университета — это 80-е годы прошлого века. Через год после свадьбы у супругов родился первый ребенок — дочь по имени Анжелика.

Как выглядит жена Игоря Коломойского

Поскольку Ирина не публичная личность, в сети почти нет фото жены олигарха. Есть только черно-белое фото молодой избранницы Игоря Коломойского, однако точно не известно, что это она. Этот снимок показала Людмила Пашаева — вожатая из лагеря будущего бизнесмена.

Ирина – крайнее дело. Фото: gorod.dp.ua

Также в 2021 году в сети появилось фото с якобы женой Ириной. Однако информация о том, что это именно Ирина, не подтверждена.

Где сейчас Жена Коломойского

По данным, обнародованным СМИ в 2021 году, Ирина Коломойская проживает вместе с детьми в Женеве, где семья имела недвижимость. Однако, где находится избранница олигарха сейчас и находится ли она в Украине, поддерживая мужчину, который находится под стражей, не известно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был в молодости Нестор Шуфрич. Пророссийский политик всегда слыл неоднозначными взглядами.