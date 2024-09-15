Трендовий колір осені: Олена Зеленська показала образ у незрівняному костюмі (фото, відео)

Перша леді підкреслила свою стрункість стильним аксесуаром

Дружину президента України Олену Зеленську можна вважати сучасною іконою стилю. Перша леді продовжує зачаровувати своїми модними перевтіленнями. Нещодавно Зеленська змінила свою зачіску, а тепер позувала у новому інтерв'ю у розкішному вбранні.

На офіційному акаунті 46-річної першої леді України у Телеграмі були викладені світлини, зроблені під час розмови Зеленської з журналісткою британській телемережі ITV. На них Олена Зеленська позує у стриманому костюмі трендового сливового кольору осені 2024.

Свій образ дружина Володимира Зеленського доповнила бордовими туфлями на високих підборах та золотими сережками. Варто зауважити, що перша леді також вдало підкреслила свою стрункість стильним аксесуаром — тонким поясом під колір головного вбрання.

Зазначимо, що у цьому ж костюмі Зеленська зустрічалася з голлівудським актором Майклом Дугласом, який приїжджав до Києва на важливий захід в рамках Саміту перших леді та джентльменів.

У серпні перша леді України вийшла у світ у стильному вбранні. Олена Зеленська вдягла на захід з послом Латвії чорний костюм з хустинкою у кишені.