"Родственник" Азарова, родившийся в России и ставший мэром Сум: где сейчас автор мема "Пидпис здесь и пидпис здесь" Геннадий Минаев

Это видео с тогдашним мэром Сум видел, наверное, каждый украинец

Бывший городской глава Сум Геннадий Минаев, которого в 2014 году сменил Александр Лысенко, попавшийся на взятке в октябре 2023 года, запомнился большинству украинцам своим суржиковым перлом.

Минаев неожиданно стал очень популярен на YouTube после того, как в 2010 году несколько раз перед камерами произнес выражение "пидпис здесь и пидпис здесь", имея в виду "подпись здесь". Рассказываем, что известно о бывшем мэре Сум и где он сейчас.

Кто такой Геннадий Минаев

Родился 11 октября 1963 года в селе Большое Городище, расположенном в Шебекинском районе Белгородской области (РФ), в семье педагогов. Там же окончил среднюю школу, а в 1986 году — в Харьковском политехническом институте инженерно-физический факультет по специальности "инженер-механик-исследователь в области динамики и прочности машин".

Был в рядах Вооруженных Сил СССР, работал инженером лаборатории прочности СКБ турбокомпрессорных машин в Сумском НПО (научно-производственное объединение), заместителем директора научно-производственного ООО "Компьютерные информационные технологии". В качестве одного из учредителей этого предприятия, Геннадий Минаев занимал пост директора с 1998 по сентябрь 2005 года.

Семья Геннадия Минаева

Женат на украинке, есть сын.

Геннадий Минаев в политике

На информационном портале Сумского городского совета пишут, что Минаев был активным участником Оранжевой революции. В конце 2004 года — одним из организаторов протестных акций против фальсификаций выборов в Сумской области, связанных с кланом Щербаня-Омельченко.

С мая 2005 года Минаев возглавлял Совет Сумского областного объединения граждан "Общественная инициатива "Ночной Дозор", а уже в октябре стал председателем правления. 26 марта 2006 года Минаев был избран мэром Сум. 31 октября 2010 сумчане переизбрали Геннадия Минаева на второй срок.

"Пидпис здесь и пидпис здесь"

24 ноября 2010 года на одной из сессий Сумского городского совета Минаев, сам того не подозревая, стал автором интернет-мема. Тогдашний мэр Сум суржиком произнес несколько раз словосочетание "подписьздесь", которое в его варианте прозвучало как известное всем ругательство.

"У меня есть коллизия, пидпис здесь и пидпис здесь", — сказал Минаев. Видео этого момента тогда стало настоящим хитом в интернете:

После этого Минаев дал небольшое интервью программе "ТСН. Особливе" на "1+1". В нем он заявил, что украинский язык понимает, но плохо на нем разговаривает из-за русскоговорящего окружения. Также Минаев назвал себя "родственником Азарова", который также не был хорош в знании государственного языка.

Где сейчас Геннадий Минаев

25 февраля 2014 года Геннадий Минаев досрочно сложил полномочия городского главы Сум по собственному желанию после того, как его заплевали и забросали яйцами на церемонии прощания с активистом Алексеем Братушко.

После этого мужчина практически пропал из поля зрения. В 2015 году дал небольшой комментарий по Сумской ТЭЦ. В 2016 году Минаев выиграл суд у нардепа Александра Сугоняки. Точное местонахождения экс-мера Сум неизвестно.

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