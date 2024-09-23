Бабье лето продолжается, но: какой будет погода в Украине в конце сентября

Узнайте актуальный прогноз погоды вместе с "Телеграфом"

В Украине, несмотря на осень на календаре все еще продолжается бабье лето, даже в регионах нашей страны расцвели каштаны и фруктовые деревья. В первые дни рабочей недели теплая погода будет продолжаться и радовать украинцев, но в среду ожидаются дожди.

Телеграф со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича расскажет, какой будет погода в Украине в конце сентября. По его словам, значительных дождей на ближайшую неделю не предвидится, только в западной части будут временами наблюдаться умеренные осадки.

Игорь Кибальчич говорит, что за счет такой атмосферной циркуляции к нам начнет поступать теплый воздух из Турции и стран Балканского полуострова.

Погода в Украине 23 сентября

В понедельник, 23 сентября, по всей территории страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в западных и северных областях возможны туманы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +6…+11, в центральных и южных областях +11…+16; днем +23...+29, на крайнем севере и в Карпатах +18...+23 градусов тепла.

Погода в Украине 24 сентября

Во вторник, 24 сентября, благодаря влиянию антициклона сохранится теплая и сухая погода в большинстве областей нашей страны. Ветер восточный/юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12, в южных областях +12…+17; днем +24…+29, в Карпатах +18…+23 градусов тепла.

Погода в Украине 25 сентября

В среду, 25 сентября, в западных областях, а также местами в Приазовье ожидаются дожди, ночью в Закарпатье и в Карпатах возможны сильные дожди. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-восточного направления, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15, на северо-востоке +5…+10; днем +21...+26, в западных областях местами +16...+21 градусов тепла.

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