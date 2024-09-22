Деревья массово зацвели среди осени в разных уголках Украины: видео и причина

Пользователи сети в шоке

Несмотря на то, что в Украине почти прошел сентябрь, погода не перестает удивлять своей теплотой. Так, в Днепре в саду мужчины второй раз за год зацвело дерево — груша.

Соответствующее видео появилось в сети. На нем заметно, что маленькое дерево окутало ножко-розовые цветки. На нем еще есть листики.

"22 сентября. Зацвела груша", — говорит мужчина на видео.

Пользователи сети шокированы увиденным. Под сообщением мужчины они написали свое мнение.

Кто-то думает, что не будет зимы. Другие пишут, что это хороший знак, ведь может закончиться война.

Кроме того, другие пользователи Тик-Ток публикуют видео с цветением каштанов. На опубликованных снимках видно, что на каштанах появился белый цвет.

Комментаторы пишут, что это не единственный случай. У некоторых людей сейчас цветет бузина. также были и те, кто писал о цветении крокусов.

Люди пишут, что в Херсоне уже много лет дважды в год цветет каштан.

Также люди добавляют, что тоже видели цвет фруктовых деревьев. В частности, это касается вишни и яблони.

Подобные случаи с приветствием деревьев встречались и в других регионах страны. В Винницкой области также встречали цветение каштанов и яблонь. Также в Тернополе, Луцке, Запорожье.

Следует отметить, что цветение некоторых растений вторично (обычно осенью) встречается все чаще. Такое поведение объясняется тем, что аномально теплая погода осенью "обманывает" растения, провоцируя повторное цветение. Ученые утверждают, что причиной повторного цветения именно каштанов является преждевременный сброс листьев, вызванный поражением вредителей. А осеннее цветение яблонь можно объяснить своего рода "гормональным сбоем" в организме дерева, вызванного засухой, высокой влажностью или другими прихотями природы.

Ранее "Телеграф" писал, что в столичном Национальном ботаническом саду имени Гришко началось второе цветение роз.