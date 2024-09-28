Как быстро накопить деньги: воспользуйтесь лайфхаком "короля математики" (видео)

С помощью этого лайфхака вы сможете собрать 5050 гривен

Существует множество способов распределения бюджета, но если вы хотите научиться откладывать деньги, то есть один эффективный лайфхак от "короля математики". Он поможет вам без стресса накопить средства на определенную мечту.

Об этом способе рассказала австралийка Бекки Турос. Она поделилась лайфхаком в своем Tik-Tok.

Как быстро накопить 5050 гривен

Женщина рассказала, что раньше пыталась откладывать средства, но у нее не получалось, пока она не воспользовалась этим лайфхаком. Австралийка взяла за основу идею немецкого математика Карла Фридриха Гаусса, которого называют "королем математики". Еще в детстве он был способен быстро подсчитать сумму, если сложить каждое число от 1 до 100. В итоге выходило 5050. Позже он вывел соответствующую формулу. И она помогла Бэкки в течение месяца откладывать деньги. Но девушка ее немного усовершенствовала.

Она взяла копилку и листок бумаги, на котором написала числа от 1 до 100. И каждый день она бросала в нее деньги или монетки, вычеркивая ту сумму, которую она положила в свой "банк". За 100 дней размер вложения не должен повторяться. То есть, в первый день вы можете отложить 1 гривну, во второй 2 гривны, и так далее. Но по итогу у вас получится 5050 гривен. Самое большое вложение будет равно 100 гривнам. Сколько денег класть в копилку за один день — решать вам, цель — зачеркнуть все цифры.

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