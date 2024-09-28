Як швидко накопичити гроші: скористайтесь лайфхаком "короля математики" (відео)

За допомогою цього лайфхаку ви зможете зібрати 5050 гривень

Існує безліч способів розподілу бюджету, але якщо ви хочете навчитися відкладати гроші, то є один ефективний лайфхак від "короля математики". Він допоможе вам без стресу відкладати кошти на певну мрію.

Про цей спосіб розповіла австралійка Беккі Турос. Вона поділилася лайфхаком у своєму Tik-Tok.

Як швидко накопичити 5050 гривень

Жінка розповіла, що раніше намагалася відкладати кошти, але в неї не виходило, доки вона не скористалася цим лайфхаком. Австралійка взяла за основу ідею німецького математика Карла Фрідріха Гауса, якого називають "королем математики". Ще в дитинстві він міг швидко підрахувати суму, якщо скласти кожне число від 1 до 100. У результаті виходило 5050. Пізніше він вивів відповідну формулу. І вона допомогла Бекі протягом місяця відкладати гроші. Але дівчина її трохи вдосконалила.

Вона взяла скарбничку та аркуш паперу, на якому написала числа від 1 до 100. І щодня вона кидала в неї гроші чи монетки, викреслюючи ту суму, яку вона поклала до свого "банку". За 100 днів розмір вкладення не має повторюватися. Тобто, у перший день ви можете відкласти 1 гривню, на другий 2 гривні, і так далі. Але за підсумком у вас буде 5050 гривень. Найбільше вкладення дорівнюватиме 100 гривням. Скільки грошей класти в скарбничку за один день — вирішувати вам, ціль — закреслити всі цифри.

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