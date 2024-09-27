Ни дня без бутылки. Почему в СССР спаивали население алкоголем

Алкоголь в СССР позволял избежать социальных бунтов и держать людей в повиновении

Одной из особенностей жизни в СССР был не только дефицит ряда продуктов и товаров первой необходимости, но также склонность советского человека "приложиться к бутылке". Этому способствовала сама советская власть, ведь весь период существования "Великого и могучего" магазины были забиты дешевым спиртным, а стимула для того, чтобы заниматься саморазвитием и как-то себя улучшать не было.

О том, как власти в СССР спаивали собственное население, пишет в своем "Живом журнале" блогер и исследователь советского быта Максим Мирович. Он отмечает, что фанаты Советского Союза рассказывают о том, что в те времена якобы "были созданы все условия для саморазвития: дети ходили в кружки, взрослые посещали разные секции, а граждане СССР были самыми читающими в мире".

Однако те же фанаты "совка" забывают о том, что тогда фактически не существовало никакого стимула для того, чтобы заниматься саморазвитием и как-то себя улучшать. К примеру, частный бизнес был запрещен, а если человек хотел проявить инициативу, то власти это пресекали.

— Вашим потолком была бы зарплата в 140, максимум в 200 рублей. Не было никакого стимула искать что-то новое, ходить на какие-то курсы, что-то изобретать — за любое, даже самое гениальное изобретение (которое озолотило бы вас на Западе), вам максимум дали бы почётную грамоту и премировали бы путёвкой в дружественную Румынию, — пишет Мирович.

В то же время советские власти и общество достаточно толерантно относились к алкоголикам. И хотя напрямую "страсть к бутылке" не поощрялась, а на предприятиях висели плакаты "Пьянству-бой!", любителей выпить показывали в роли "недотеп", которые "слегка перебрали", но скоро придут в норму. За алкоголизм почти никого не увольняли, а мастера в цехах заводов закрывали глаза на коллег-алкоголиков, ведь главное, чтобы "происшествий не было на производстве".

Такое же отношение было в обществе к советским алкоголикам. Например, про женщин, чьи мужья были пьяницами и поднимали руку на членов семьи, говорили "Позволяет себе бить больше обычного". Но и расторгать браки только потому, что муж пьет, многие женщины тоже не спешили, ведь "бьёт — значит любит".

Типичный советский магазин

Алкоголизму в СССР способствовала сама власть и ее это устраивало. Так, философ Станислав Игнаций Виткевич в своем труде "Наркотики" описывал алкоголь как "социальный наркотик", который позволяет держать людей в повиновении и избегать ненужных социальных бунтов. И неважно, что такой подход приводил к деградации населения страны в целом.

Водка в Советском Союзе стоила 2 рубля и 87 копеек. В перерасчете на средние зарплаты это стоит дешевле, чем сейчас. Кроме того, она была доступна везде и всегда, даже в самых отдалённых сельских магазинах, где не было ничего, кроме кильки в томате и кислого хлеба.

Интересный факт: во времена правления Юрия Андропова (с 1982 по 1984 гг. — ред.) был период некоторого снижения цен на популярный алкогольный напиток, а само слово "Водка" расшифровывали как "Вот он добрый какой Андропов".

Помимо водки, в "стране Советов" производили и другой дешевый алкоголь. Речь идет о винах, которые в народе называли "бормотухой" или "шмурдяком". По составу все эти напитки были одинаковыми, но их производство в СССР было поставлено на поток.

Одним из таких напитков был "Солнцедар" крепостью в 20 градусов и ценой всего в 1 рубль и 25 копеек. Изготовляли этот напиток на Кавказе, а источником дешевого материала для него был Алжир. Напиток был настолько крепким, что буквально сваливал человека с ног.

Этикетка с бутылки "Солнцедара" производства СССР

В настоящее время точное количество людей, убитых "Солнцедаром" подсчитать невозможно. Но при вскрытии у жертв данного напитка (которые злоупотребляли им долгое время) желудочно-кишечный тракт был синего цвета.

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