Такое было только у элиты: какие продукты в СССР были доступны состоятельным людям

Сейчас эти вещи есть у каждого

Во времена Советского Союза люди пытались сделать всех равными и одинаковыми. Однако можно было легко выделить из толпы более состоятельных людей. Социальное неравенство проявлялось не только в распределении жилья, товаров или автомобилей.

В СССР дефицит был распространенным явлением, касающимся почти всех сфер жизни, в том числе пищевых продуктов. Однако даже во времена тотального недостатка некоторые люди, имеющие средства, влияние и связи, могли позволить себе премиальные продукты, недоступные большинству. "Телеграф" расскажет, что было недоступно людям в те времена СССР.

Твердый сыр

В Советском Союзе сыр был далеко не тем повседневным продуктом, который мы привыкли видеть на наших столах сегодня. Большинство сыров, доступных для обычных граждан, были плавлены и не отличались высоким качеством.

Твердые сорта, такие как пармезан, камамбер или чедер, считались подлинной редкостью и были доступны только чиновникам и влиятельным лицам. На столах обычных людей можно было увидеть разве что "Русский", "Ярославский" или "Голландский" сыр.

Морепродукты

Сегодня креветки, мидии и другие морепродукты можно найти в любом супермаркете, но в СССР это была роскошь, доступная только избранным и жителям морских регионов.

Самым распространенным морепродуктом на столах обычных людей была обычная сельдь, а рыбы, такие как окунь, минтай или форель, были настоящим дефицитом. Однако элита могла себе позволить потреблять креветок, устриц и даже морских ежей.

Готовая еда

В СССР были доступны только в узких кругах замороженные полуфабрикаты. Большинство из попадавших в свободную продажу были низкого качества и их было практически невозможно есть.

Единственным исключением были картофельные палочки, напоминавшие современный картофель фри. А для советской элиты существовал каталог спецпродуктов, где можно было заказать высококачественные полуфабрикаты по сверхвысокой цене.

Сладости

В Советском Союзе было много конфет и шоколада, их вкусы были довольно примитивными. Поэтому дети мечтали о дефицитных батончиках из США и Европы, но такое лакомство было чрезвычайно редким и доступным только для состоятельных семей. Часто советские дети вместо конфет даже топили сахар на ложке, чтобы хоть как-то побаловать себя.

Торты, которые были доступны для большинства, преимущественно состояли из тяжелых бисквитных лепешек и жирного крема. В общем, все сладости в Советском Союзе готовились с большим количеством сахара и масла, поэтому они были не только безвкусными, но и очень вредными.

Алкоголь

Алкоголь в СССР был доступен, но его ассортимент не поражал. В основном это было пиво и водка, которые можно было найти в любом магазине. Иногда на прилавках появлялись коньяк и шампанское, но их качество было очень низким. О таких напитках, как ликеры, текила или виски, большинство советских граждан даже не слышали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в СССР пиво наливали в трёхлитровые банки.