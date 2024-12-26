Какие данные военнообязанные должны обновлять в ТЦК

В некоторых случаях не нужно лично обращаться в военкомат

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны сообщать ТЦК и СП об изменении личных данных. За невыполнение этого требования гражданам может грозить штраф.

Об этом подробнее рассказала партнерша Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лидия Карплюк. Призывники, военнообязанные и резервисты обязаны в течение 7 дней сообщать о:

изменение семейного положения;

изменение адреса проживания или пребывания;

новые номера телефона;

изменение электронного адреса (при его наличии);

получение нового образования;

трудоустройство или смену должности.

Ответственность за нарушение правил воинского учета

За несоблюдение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Однако наложение штрафа зависит от того, содержатся ли соответствующие данные в государственных реестрах .

Карплюк объясняет, если изменения уже автоматически зафиксированы в электронных базах государственных органов, например из-за уведомления работодателя налоговой службе, штраф не налагается.

Однако, если информации в реестрах нет, задержка с обновлением данных может считаться нарушением. Это касается, в частности, изменений состояния здоровья, которые влияют на выполнение военных обязанностей. Из-за отсутствия централизованных баз медицинских данных временные проблемы со здоровьем могут рассматриваться как нарушения, если они не были зафиксированы официально.

Подобная ситуация может возникнуть с контактными данными.

"В Украине также нет какого-либо реестра номеров телефонов, средств связи и адресов электронной почты. Поэтому если при следующем визите вы сообщите отличные от предыдущих средств связи, то и это гипотетически можно считать нарушением", — отметила Карплюк.

Напомним, согласно Правилам воинского учета призывники, военнообязанные и резервисты должны в течение 7 дней сообщить об изменении определенных данных, в том числе адреса проживания. Теперь это можно сделать повторно через приложение "Резерв+" , что значительно упрощает процедуру.

Если военнообязанный через "Резерв+" указал фактический адрес проживания, повестка должна быть направлена именно на этот адрес. Если этого не сделать, и повестка придет на другой адрес (например, место прописки), это не может быть основанием для ответственности за неявку.

Ранее "Телеграф" писал, кого из мужчин могут мобилизовать с нового года. ТЦК и СП могут вручать повестки военнообязанным гражданам для уточнения учетных данных, прохождения медосмотра и возможного призыва на службу.