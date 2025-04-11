Спасет ли вас норма стажа при назначении пенсии, если зарплата мизерная

Если у украинца маленькая зарплата, то и пенсия будет соответствующей

Сумма пенсии в Украине в целом зависит от зарплаты и страхового стажа. Даже если есть норма наработанных лет в текущем году, а это 32 года, то при минимальном доходе пенсия все равно будет маленькой.

Каким точно предполагается пенсионное начисление в 2025 году для пожилых лиц, имеющих 32 года стажа, но зарплату меньше минимальной, разбирался "Телеграф". Чтобы вычислить его, мы использовали пенсионный калькулятор.

Согласно расчетам, украинец, имеющий 32 года страхового стажа, может выйти на пенсию в 2025, если ему в этом году исполнится 60 лет, согласно данным в Пенсионном фонде. В апреле государство, при его зарплате в 5 тысяч гривен, может назначить ему 1753 пенсии.

Обратите внимание, что сумма была вычислена на общих условиях, без льготной категории населения (ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.п.).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким должен быть ваш доход, чтобы пенсия в 60 лет с 35 годами стажа не была меньше 10 тысяч гривен.