Западные войска в Украине за пять лет должны будут подготовить, восстановить и обучить украинскую армию, чтобы предотвратить новую агрессию россиян

Великобритания не отказывается от идеи размещения в Украине своих военных. По некоторым данным, срок размещения британских и других западных подразделений в Украине может составить пять лет – это один из вариантов, который сейчас обсуждается союзниками.

Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что западные войска в Украине, в частности британские, через пять лет должны будут подготовить, восстановить и обучить украинскую армию, чтобы предотвратить новую агрессию россиян.

Согласно одному из вариантов, находящихся сейчас на обсуждении, сначала европейские силы отправятся в Украину, чтобы удержать Россию от нарушения мирного соглашения и дать Украине передышку: Вооруженные силы Украины смогут восстановиться и стать значительно сильнее, не опасаясь, что Россия нападет на Украину в разгар восстановления и перевооружения. Возможность того, что российский лидер Владимир Путин решится атаковать Украину при условии пребывания там западных военных, а также учитывая текущее состояние российской армии, считается "очень маловероятной".

Кроме помощи в обучении и восстановлении ВСУ, британские и французские силы прикроют небо и море от возможных российских провокаций и атак. Когда ВСУ восстановятся, начнется поэтапный вывод западных военных из Украины: последние из них покинут украинские города через пять лет. Интересным образом этот план совпадает с выводами британской, датской и германской разведок, которые считают, что примерно через пять лет Путин будет готов снова попытаться атаковать Украину.

Ранее "Телеграф" писал, что Великобритания размышляет над тем, чтобы в составе миротворческого корпуса западных стран отправить в Украину собственные истребители Eurofighter Typhoon. Об этом шла речь 20 марта на заседании в Постоянном объединенном штабе, отвечающем за планирование и контроль британских заграничных военных операций. Со своей стороны, Украина нуждается не в символическом присутствии международных сил, а готовых к боевым действиям военных от европейских стран после завершения войны с Россией.

Россия устроила традиционную истерику, рисуя "коричневые линии". Кремль пригрозил прямым военным столкновением с НАТО в случае появления миротворцев в Украине. В Москве заявили, что не признают никакие иностранные миссии на украинской территории, независимо от их названий и мандатов.