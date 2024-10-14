Три финансовых привычки, которые делают вас нищими

Дело не в том, сколько вы зарабатываете, а в ваших финансовых привычках

Вы когда-нибудь задумывались, почему люди с довольно неплохими доходами иногда едва сводят концы с концами? Причина часто заключается не в размере их заработка, а во вредных финансовых привычках.

Многие украинцы, независимо от уровня доходов, и особенно во время войны, испытывают трудности с накоплениями или инвестициями, пишет newtraderu. Есть 3 главных привычки, которые мешают вам улучшить свое материальное положение.

Жить не по средствам

Эта привычка часто формируется благодаря легкому доступу к кредитным картам. Когда вы постоянно тратите больше, чем зарабатываете, вы не только истощаете свои текущие средства, но и фактически занимаете у своего будущего "я", а там к большим долгам совсем недалеко.

Не инвестировать в пенсию

Чем раньше вы начнете откладывать деньги на пенсию, тем меньше шансов, что вы столкнетесь с финансовыми трудностями в последние годы жизни. Используйте все доступные льготы, которые предоставляют пенсионные программы от работодателя. Если у вас нет возможности участвовать в этом плане, рассмотрите открытие индивидуального пенсионного счета. Старайтесь откладывать на пенсию не менее 15% вашего дохода.

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Попадание на удочку схем быстрого обогащения

Такие схемы часто обещают большую прибыль с минимальным или вовсе отсутствующим риском — это настораживающий признак в мире финансов. Перед тем как вложить средства в како-то проект, проведите тщательную проверку. Изучите все детали, проконсультируйтесь с финансовыми экспертами и будьте осторожны с инвестициями, которые выглядят слишком привлекательно.

Вы можете существенно повысить ваши шансы разбогатеть. Ранее "Телеграф" писал, о каких двух секретах умалчивают богатые люди.