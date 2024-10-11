Вы обрекаете себя на бедность: две привычки, от которых стоит отказаться

Придерживайтесь принципа 80/20 и перестаньте думать, что у вас ничего не получится

Бедность — это финансовое состояние, которое все же можно преодолеть. Достаточно лишь изменить свое мышление и действия.

Путь от финансовых трудностей к успеху обычно требует серьезных изменений в образе жизни, пишет newtraderu. Есть две привычки, от которых полностью отказываются люди, достигшие денежного благополучия.

Финансовая безрассудность

Одной из ключевых привычек, от которой отказываются успешные люди, является склонность к излишним расходам. Жизнь не по средствам ведет к замкнутому кругу финансовых проблем. Взамен те, кто накапливает капитал, придерживаются дисциплины в тратах и нередко следуют правилу 80/20: то есть 80% дохода идет на повседневные нужды, а 20% — откладывается или инвестируется.

Найдите возможности для сокращения затрат, например, меньше посещайте рестораны или отмените ненужные подписки. Делайте акцент на тратах на необходимые вещи и те, которые действительно приносят пользу. Также стоит стремиться к увеличению доходов.

Самоограничительные убеждения

Одним из ключевых шагов на пути от бедности к богатству является преодоление ограничивающих убеждений. Эти внутренние установки заставляют нас верить, что мы недостаточно хороши, не заслуживаем успеха или не обладаем нужными знаниями для достижения финансового благополучия.

Чтобы изменить образ мышления, начните с выявления своих негативных убеждений о деньгах и успехе. Заменяйте негативные установки позитивными утверждениями, но и не забывайте постоянно учиться финансовой грамотности.

Идея финансовой свободы может показаться несбыточной мечтой, которую удается достичь лишь "избранным". Но это своим примером опроверг бывший работник Google Шао Чунь.