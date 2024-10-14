Три фінансові звички, які роблять вас жебраками

Річ не у тому, скільки ви заробляєте, а у ваших фінансових звичках

Ви коли-небудь думали, чому люди з досить непоганими доходами іноді ледве зводять кінці з кінцями? Причина часто полягає не в розмірі їхнього заробітку, а у шкідливих фінансових звичках.

Багато українців, незалежно від рівня доходів, і особливо під час війни, мають труднощі з накопиченнями або інвестиціями, пише newtraderu. Є 3 головні звички, які заважають вам поліпшити своє матеріальне становище.

Жити не за коштами

Ця звичка часто формується завдяки легкому доступу до кредитних карток. Коли ви постійно витрачаєте більше, ніж заробляєте, ви не тільки виснажуєте свої поточні кошти, але й фактично займаєте у свого майбутнього "я", а там до великих боргів зовсім недалеко.

Не інвестувати у пенсію

Чим раніше ви почнете відкладати гроші на пенсію, тим менше шансів, що ви постанете перед фінансовими труднощами в останні роки життя. Використовуйте всі пільги, які надають пенсійні програми від роботодавця. Якщо ви не маєте можливості брати участь у цьому плані, розгляньте відкриття індивідуального пенсійного рахунку. Намагайтеся відкладати на пенсію щонайменше 15% вашого доходу.

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Попадання на вудку схем швидкого збагачення

Такі схеми часто обіцяють великий прибуток з мінімальним або зовсім відсутнім ризиком — це насторожуюча ознака у світі фінансів. Перед тим як вкласти кошти в якийсь проєкт, проведіть ретельну перевірку. Вивчіть усі деталі, проконсультуйтеся з фінансовими експертами та будьте обережні з інвестиціями, які виглядають надто привабливо.

Ви можете суттєво підвищити ваші шанси розбагатіти. Раніше "Телеграф" писав, про які два секрети замовчують багаті люди.