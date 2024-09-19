Четыре принципа денег, которые помогут выбраться из бедности
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Экс-работник Google раскрыл секрет финансовой свободы и назвал 4 правила
Идея финансовой свободы может показаться несбыточной мечтой, которую удается достичь лишь немногим людям. Бывший работник Google Шао Чунь утверждает обратное.
Как пишет cnbc, Чун за восемь лет работы в корпорации откладывал до 50% своей зарплаты на инвестиции. Это позволило ему накопить значительный портфель стоимостью 2 миллиона долларов.
Шао Чунь поделился четырьмя принципами управления денег, которые помогли ему стать по-настоящему финансово свободным:
- Осознайте, что ваша конечная цель — быть свободным. Первый шаг к финансовой свободе — это целенаправленное стремление к ней.
- Активно работайте над увеличением своего дохода. Важно искать способы увеличения своего активного дохода. Чун предлагает выбрать что-то "низкобюджетное" или что-то, что дополняет ваши навыки.
- Уменьшите свои расходы. Если вы хотите обрести свободу, вам потребуется настоящая дисциплина. Такое поведение, жизнь не по средствам, может помешать достичь цели быть свободными.
- Перестаньте торговать временем за деньги. Это последний и самый важный этап на пути к финансовой независимости. После его выполнения начните инвестировать.
Напомним, что можно существенно улучшить свое финансовое положение даже при небольшой зарплате. Ранее "Телеграф" писал, какие привычки делают вас бедными.