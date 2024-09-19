Четыре принципа денег, которые помогут выбраться из бедности

Экс-работник Google раскрыл секрет финансовой свободы и назвал 4 правила

Идея финансовой свободы может показаться несбыточной мечтой, которую удается достичь лишь немногим людям. Бывший работник Google Шао Чунь утверждает обратное.

Как пишет cnbc, Чун за восемь лет работы в корпорации откладывал до 50% своей зарплаты на инвестиции. Это позволило ему накопить значительный портфель стоимостью 2 миллиона долларов.

Шао Чунь поделился четырьмя принципами управления денег, которые помогли ему стать по-настоящему финансово свободным:

Осознайте, что ваша конечная цель — быть свободным. Первый шаг к финансовой свободе — это целенаправленное стремление к ней. Активно работайте над увеличением своего дохода. Важно искать способы увеличения своего активного дохода. Чун предлагает выбрать что-то "низкобюджетное" или что-то, что дополняет ваши навыки. Уменьшите свои расходы. Если вы хотите обрести свободу, вам потребуется настоящая дисциплина. Такое поведение, жизнь не по средствам, может помешать достичь цели быть свободными. Перестаньте торговать временем за деньги. Это последний и самый важный этап на пути к финансовой независимости. После его выполнения начните инвестировать.

Напомним, что можно существенно улучшить свое финансовое положение даже при небольшой зарплате. Ранее "Телеграф" писал, какие привычки делают вас бедными.