Какими были зарплаты в СССР и что можно было на них купить

Государство жестко ограничивало возможности любого дополнительного заработка

Ностальгия по Советскому Союзу часто сопровождается упоминаниями о якобы низких ценах того времени. Однако сравнение цен с зарплатами того времени не оставляет этому мифу никаких шансов.

"Телеграф" провел исследование, сопоставив доходы граждан со стоимостью товаров в период "застоя" 1975-1985 годов. Средние доходы отличались от 40 рублей стипендии студента до 600 рублей заработной платы министра.

Если быть точными, то зарплаты были такими:

40 рублей – институтская стипендия;

70 рублей – зарплата медсестры;

70-130 рублей – з/п молодого специалиста;

200 рублей – средняя з/п по стране;

300 рублей – доход подполковника ВС;

450 рублей – з/п секретаря обкома партии;

600 рублей – доход министра.

При этом государство жестко ограничивало возможности любого дополнительного заработка, а зарплаты, как правило, были фиксированы, что негативно влияло на любую мотивацию работников.

Базовые пищевые продукты были достаточно доступны: стакан газировки или коробка спичек стоили 1 копейку. За 10 копеек можно было купить килограмм картофеля или порцию мороженого (мифическое "вкуснейшее мороженое" – объект особой любви фанатов СССР).

Автоматы с газировкой в СССР

Беляш или эскимо на палочке стоили 11 копеек, а полулитровый пакет молока – 16, столько же стоила буханка ржаного хлеба. 18 коп. — батон белого хлеба "Подмосковный" и мороженое "Лакомка". 25 копеек стоил батон белого хлеба и стакан сметаны в столовой.

Пачка сигарет "Космос" стоила 70 копеек. Ощутимо дорого, если сравнить с "классической" зарплатой в 120 рублей.

Сигареты "Космос"

За 80–300 руб. можно было купить фирменные джинсы (у спекулянтов), за 90–110 руб. импортные сапоги. 111 руб. стоило женское пальто, а за 140 рублей можно было приобрести кожаный женский плащ.

Бытовая техника и транспорт были значительно более дорогими и, конечно, дефицитными: велосипед "Салют" стоил 84 рубля, магнитофон "Электроника 302" — 155 рублей. Автомобиль "Москвич-412" в конце 70-х стоил почти 5000 рублей, что равнялось стоимости однокомнатной кооперативной квартиры.

При этом даже имея деньги, люди часто не могли приобрести желаемые вещи из-за их отсутствия в свободной продаже. Ковры, которые стоили 96 рублей, часто использовались для сокрытия нищеты советских жилищ.

Импортные товары были очень дорогими: обычный кубик Рубика стоил 10 рублей, что было значительной суммой для среднестатистического советского гражданина.

Таким образом, анализ соотношения цен и зарплат в стране Советов показывает, что покупательная способность граждан была достаточно ограниченной, особенно в отношении товаров длительного использования и импортной продукции. Это опровергает распространенный миф о "дешевой жизни" в Советском Союзе и показывает реальный уровень жизни того времени.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, зачем в СССР в квартирах делали две входные двери. Это решение в большинстве своем носит практический характер.